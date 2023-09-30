Боятся дронов: оккупанты перебрасывают боевые катера по сухопутным путям. Фото и видео

Российские оккупанты перебрасывают боевые катера по сухопутным путям в страхе ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. В частности, зафискировано перемещение "Рапторов" в направлении Севастополя, которые патрулируют побережье оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш". Там отметили, что переброску "Рапторов" зафиксировал один из агентов во время разведывательного задания агент (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Вражеские катера "ехали" по трассе Н06 Симферополь – Севастополь. "Рапторы", как известно, оккупанты используют для патрулирования береговой линии Крыма.

"Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", – заявили в "Атеш".

Кроме того, агент движения обнаружил рембазу врага на въезде в Бахчисарай по координатам 44.74399, 33.82226. Там оккупанты имели неосторожность не замаскировать свои КАМАЗы, поэтому партизаны пообещали передать "привет" захватчикам.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что дроны-камикадзе ВСУ "Буцефал" потопили три катера оккупантов на Херсонщине.

– По данным Генштаба ВСУ на утро 30 сентября, с начала масштабного вторжения РФ в Украине были уничтожены 20 вражеских кораблей и катеров. За минувшие сутки противник потерял около 470 человек живой силы и 38 артиллерийских систем.

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