Украинские дроны-камикадзе потопили три катера армии РФ в Херсонской области. Видео

Украинские защитники ежедневно уничтожают российских оккупантов и их технику. Для этого они применяют все возможные средства. В том числе и дроны-камикадзе.

Бойцы с помощью БПЛА потопили три катера армии РФ. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Успешная операция была проведена в Херсонской области.

"Дроны-камикадзе утопили 3 российских катера на Херсонщине", – написал Братчук.

"Херсонщина. Обнаружены 3 надводные лодки с оккупантами. Спецназначенцы ЦСО А "СБУ и дроны-камикадзе "Буцефал" отправляются на уничтожение врага", – подписаны кадры.

На видео видно, как дрон приводит цель и попадает прямо в нее. Лодки сразу начинают тонуть.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы наступают в двух направлениях – Бахмутском и Мелитопольском. Кроме того, ВСУ отразили атаку россиян вблизи Роботиного и уничтожили станцию РЭБ противника.

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