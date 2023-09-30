Уничтожены еще 38 артсистем врага, потери РФ в войне превысили 278 тысяч человек

За последние сутки войска Сил обороны Украины на фронте уничтожили 470 российских оккупантов и 38 артиллерийских систем врага. Всего с начала полномасштабной войны на территории Украины было ликвидировано 278 130 российских оккупантов.

Эти обновленные данные по враждебным потерям были обнародованы Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины 30 сентября. За прошедшие сутки наши защитники также уничтожили 15 оперативно-тактических беспилотников врага (всего 5006).

На земле наши войска уничтожили 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага (в общей сложности 8854), а также ликвидировали 12 бронированных боевых машин (8984) и 4 танка (4691).

Кроме этого, были отправлены на металлолом две реактивные системы залпового огня (всего 796), одно средство противовоздушной обороны (537) и две единицы спецтехники (932).

Информация об уничтоженной вражеской авиации, крылатых ракетах и кораблях остается без изменений.

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Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли очередные потери армии страны-агрессорки России. Бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российский наблюдательный комплекс "Муром-М". Они сделали это с помощью FPV-дрона.

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