Россияне с начала войны стали больше пить: алкоголем заливают страх бедности и возможность оказаться на фронте

Россияне за последние три года стали употреблять все больше алкоголя. Это подтверждает статистика. От российского пьянства в стране много проблем. По пьяной лавочке совершаются преступления, аварии на дорогах, гибнут люди. Дошло до того, что в некоторых регионах даже начали вводить "сухой закон".

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Спиртное только по два часа в день

Губернатор Вологодской области РФ Георгий Филимонов решил ввести на своей территории ограничения на продажу алкоголя. С 1 марта 2025 года спиртное будут продавать только два часа, в выходные и праздники – как обычно.

При этом Филимонов подсчитал, что за последний год население области сократилось на 7,5 тысячи человек, а в национальном рейтинге трезвости Вологодчина находится на позорном 71-м месте. Зато за четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось в четыре раза. Теперь Филимонов надеется, что сетевые алкомаркеты, такие как "Бристоль", "Красное и Белое", уйдут с его территории.

Кстати, в РФ алкоголь не продают в такие праздники, как День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и в дни школьных выпускных.

В некоторых регионах пошли дальше. В Туве не продают алкоголь в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января. В Волгограде в праздничные дни спиртным не торгуют, а в Ярославле купить спиртное нельзя в центре города.

Правда, слухи о запрете продажи алкоголя по всей стране обеспокоили даже Кремль. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что такой дискуссии даже и не ведется. Ну а в регионах могут делать все, что считают нужным.

По 8 литров на человека

О том, что россияне в последние годы стали больше пить, свидетельствует и статистика. Так, в 2017 году в РФ приходилось по 7 литров чистого спирта на каждого жителя страны, а в 2023-м – уже по 8 литров. Причем больше всего, до 60%, употребляют водку, коньяк и ликеро-водочные изделия. А лидерами в этом рейтинге являются Карелия, Сахалин, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ – тут на душу населения приходится 21 литр спирта в год.

Такие цифры исследования приводят аналитики проекта "Если быть точным", они основываются на данных Центрального НИИ организации и информатизации Минздрава РФ, Росстата и Росалкогольрегулирования. Авторы отмечают, что количество выпитого алкоголя может быть намного больше, потому что в стране продается очень много неучтенного спиртного.

В 2022 году самый большой прирост потребления спирта пришелся на Чечню, Ингушетию и Дагестан. Несмотря на религиозные запреты, в Чечне на человека старше 15 лет приходилось по 0,4 л спирта, в Ингушетии – 0,3 л, а в Дагестане – 1,7 л.

Пьют и совершают преступления

Всплеск потребления алкоголя в РФ связывают с началом так называемой СВО. Сначала россияне тревожились, боялись за свое будущее и их пугала неопределенность. До лета 2022 года население РФ успокоилось, но возбудилось осенью, когда была объявлена мобилизация. Тревогу быть отправленными на фронт заливали спиртным. В результате продажа крепких алкогольных напитков выросла на 7,5%.

В 2023-м году тенденция продолжилась, к тревоге оказаться в окопе прибавились страхи за свои сбережения и из-за экономических трудностей. Цены растут намного быстрее, чем зарплаты, да и с валютой проблемы. Из-за санкций многие привычные товары стали недоступными, уехать на отдых стало намного сложнее. Экономическое благополучие многих россиян растаяло.

По данным Росстата, количество россиян с диагнозом "алкогольная зависимость" в 2022 году увеличилась до 54,2 тысячи человек. В 2021 году таких было 53,3 тысячи.

Кроме этого, в РФ выросло и число преступлений. В 2023 году россияне совершили 589 тысяч преступлений, это рекорд начиная с 2011 года. Хотя свою роль в статистике сыграл и факт освобождения тысяч зэков, которых отправляли на войну, а после возвращения они вновь брались за старое.

Но все-таки большая часть насилия на счету россиян, которые не воевали. Причинами могут быть маргинализация общества, растущий пессимизм, ухудшение экономической ситуации в стране.

То, что пить в России будут еще больше, говорит и факт, что уже в 2024 году предприятия увеличили выпуск алкоголя на 10%. Водки стали выпускать на 6% больше, коньяка – на 7,3%, вина – на 27,8%, игристых вин – на 36,5%, ликеров – на 70%, слабоалкогольных напитков – на 38,4%.

Однако в РФ, лишь по приблизительным подсчетам, 10-15 млн жителей пьют так называемый паленый алкоголь. А в деревнях 15% жителей пьют самогон, в городах таких 10%. Это данные Института социологии РАН.