Россияне сбросили на Красногоровку авиабомбу КАБ-1500: поднялся столб огня почти в 100 метров. Видео

Красногоровка, которую неделю назад украинские защитники героическими усилиями освободили от российских оккупантов, каждый день находится под вражеским огнем. Сегодня, 6 февраля, озверевшие захватчики сбросили на город авиабомбу КАБ-1500.

Об этом сообщила 46 отдельная аэромобильная бригада. Военные обнародовали видео "прилета".

На кадрах видна авиабомба, которая прицельно летит к многоэтажке. Далее – мощный взрыв, и над домом почти на 100 метров поднялось похожее на ядерный "гриб" облако.

КАБ-1500 (управляемая авиабомба) – корректируемая российская авиабомба массой 1500 кг и лазерным или телевизионным самонаведением. Такая КАБ способна пробить железобетон, толщиной в 3 метра или 20 метров земли.

Ее основное предназначение – уничтожение промышленных, городских и портовых сооружений или других целей.

Длина бомбы около 4,4 м, диаметр 58 см. Точность попадания КАБ-1500 – до 4 метров.

Носители КАБов – бомбардировщик Су-24М и истребители Су-34 и Су-35. Высота сброса управляемой авиабомбы до 8 км.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта оккупанты сбросили на жилой квартал в Курахово Донецкой области управляемую авиабомбу КАБ-500. В результате удара повреждено по меньшей мере пять многоквартирных домов. Ранения получили 16 человек.

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