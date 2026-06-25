Россияне шокированы "чудовищным экспериментом": где уже началась бусификация, на что рассчитывает Кремль и будет ли всеобщая мобилизация

На территории страны-агрессора мобилизация в ряды российских оккупационных войск не прекращалась, однако преимущественно "тихая". Сейчас же – новый виток. Да такой, что вызвал самую настоящую панику и массовый исход жителей из Пензенской области. Однако думать, что происходящее там всего лишь некая "локальная" инициатива – ошибочно. И похоже, что россияне начали о чем-то догадываться.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

"Хватают поголовно всех"

18 июня в городах Пенза, Каменка, Сердобск (все в Пензенской области) начались облавы, что вызвало волну истеричных сообщений в российском сегменте Telegram и Threads.

Местные жители сообщали, что мужчин во время рейдов увозят в военкоматы и принуждают к подписанию контракта с МО РФ.

Например, в областном центре рейды одновременно начались по всему городу: отлавливали "кандидатов" на улице, останавливали машины и даже общественный транспорт. Сразу началась паника: мужчины практически перестали выходить на улицу, а в чатах и Telegram-каналах люди стали предупреждать друг друга об опасности.

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Причем, по информации российского проекта "Идите лесом", который помогает избежать мобилизации в ряды РОВ, сейчас тактика силовиков изменилась: если раньше людей без разбора доставляли именно в военкоматы, где уже там давили и угрожали, заставляя подписывать контракт, то теперь к "процессу" подключили еще и полицию.

"Особое внимание силовики и военкоматы уделяют "социально уязвимым" – мигрантам, людям с долгами по алиментам и людям с алкогольной зависимостью", – говорят в проекте.

Однако, много сообщений от жителей региона, которые не относятся ни к одной из этих категорий. То есть, действительно хватают всех подряд: в том числе и студентов, не подлежащих ни призыву на срочную службу, ни мобилизации. А под давлением (в том числе и физическом) они на раз-два подписывают контракт, который "отменить" уже нереально. Потому что "сами захотели".

Реакция российских властей на происходящее оказалась одновременно как вполне ожидаемой, так и показательной. Если сначала сутки молчали, потом категорически отрицали облавы на жителей Пензенской области, то потом признали. Правда, есть нюанс.

В пресс-релизе УМВД 58 региона РФ (Пензенской области) говорится, что "информация не соответствует действительности". И сразу же, что они... да, проводятся, но как помощь военному отделу Следственного комитета РФ по Пензенскому гарнизону "по установлению лиц, получивших гражданство РФ и не вставших своевременно на воинский учет".

К слову, часть правды в этом есть (но только малая часть). Ранее OBOZ. UA публиковал эксклюзивную информации о том, что в России стали задерживать жителей временно оккупированных территорий Украины и проверять штамп военкомата. Это происходило якобы в рамках спецоперации "Мигрант", и у нас были данные о таких случаях в Московской и Ростовской областях РФ. Однако, это никоим образом не отменяет того, что в России сейчас стали бусифицировать и непосредственно жителей Пензенской области. Поголовно всех.

По состоянию на сегодняшний день сообщается, что "Пенза практически вымерла". Мужчины стараются сидеть по домам (перешли на удаленку), а "охотники за головами" в очередной раз сменили тактику – теперь рыскают по дворам и по квартирам.

А тех, кто публикует информацию о рейдах и отправку на "СВО", российские силовики грозятся "привлечь к ответственности".

Помимо этого, разгорелся скандал и вокруг "сребреников" – выплат за "содействие в заключении контрактов на военную службу". Пензенские журналисты выяснили, что власти засекретили данные о получателях выплат, хотя отчеты об исполнении бюджета в открытом доступе.

За год расходы на это только в данном регионе выросли с 3 до 31 (!) миллиона рублей (по курсу НБУ это от 1,5 до 15 млн. гривен). При этом, чиновники не могут внятно объяснить, за какие именно действия положено вознаграждение и как это контролируется. По сути, создана новая местная кормушка без какой-либо отчетности.

Почему именно сейчас и какие последствия

Скрытая (или гибридная) мобилизация в России не прекращалась с начала ее объявления. Но теперь, как видим, она вышла на новый уровень.

Жители Пензенской области РФ бурно обсуждают в социальных сетях "чудовищный эксперимент" и думают, как спастись. А еще ходят слухи, что уже с 1 июля он может быть расширен еще на несколько регионов страны-агрессора.

"Режим решил проверить реакцию людей. Если не выйдут на улицы (давайте трезво смотреть на происходящее, такое вряд ли там произойдет), то завтра облавы начнут "расползаться" и по другим регионам РФ", – поделился мнением с OBOZ.UA офицер украинской разведки.

Тем не менее, в том же Сердобске с первого дня облав уже зафиксированы "инциденты", когда жители города отбивали своих близких и не давали увезти. Также стало известно, что там же "отгамселили" сотрудников военкомата, который "работал" в бригаде по отлову. Но это все же единичные случаи.

А тем временем в пензенских пабликах под постами об облавах появилось огромное количество антивоенных комментариев.

Многие задаются вопросом: почему облавы начались именно сейчас? Ответ довольно прост. Хотя потери РОВ на войне в Украине огромные и восполниять их не получается, но накануне выборов в Госдуму РФ (которые пройдут в сентябре) путинский режим не рискнет объявлять всеобщую мобилизацию. А для той же летней наступательной компании армии России нужно мясо. Много мяса.

И таким образом, решили пойти по знакомому пути. Например, ранее то же самое уже происходило на оккупированной части Украины. В частности, в феврале 2022 года в Донецкой области. С начала месяца, еще до полномасштабного вторжения, оккупированный Донецк превратился в место "охоты" на мужчин. Которых увозили в военкоматы якобы для "сборов на две недели", а оказалось, что на войну. И для многих это стало билетом в один конец.

Что касается масштабной мобилизации в России, то многие эксперты сходятся во мнении, что ее избежать вряд ли получится.

В частности, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что скорее всего всеобщая мобилизация стартует после проведения выборов в РФ – со сравнительно небольшим люфтом по времени от пары недель до месяца после объявления официальных результатов.

Что касается количества россиян и жителей оккупированных территорий Украины, которым грозит оказаться в роли пушечного мяса, то это зависит от целей Кремля. А это удержание территорий, наступление РОВ в 2027 году (Украина), а возможно и открытие нового театра боевых действий (например, эстонского).

Понятно одно: ни о каком мире Путин и не думает.