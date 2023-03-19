''Россияне снова курят'': в оккупированной Каховке произошла ''бавовна'', валит черный дым. Видео

На территории временно оккупированной части Херсонской области произошла "бавовна". Утром 19 марта взрывы прогремели в городе Каховка.

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По предварительным данным, взрыв произошел в месте дислокации российских оккупационных войск. Об этом сообщает Telegram-канал "Каховський Рух" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О последствиях и масштабах потерь путинских террористов пока неизвестно. На месте прилета поднимается огромный столб черного дыма.

По информации местных жителей, несколько взрывов прогремело на элеваторе в Каховке, где находится расположение российских оккупантов.

Также известно, что перед пожаром в городе слышали серию мощных взрывов.

"Временно оккупированная Каховка, россияне снова курят", – комментируют видео в сети.

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" организовало подрыв так называемого заместителя главы "военной администрации" Виталия Гуры. В момент взрыва коллаборант находился возле своего автомобиля, он получил травмы.

Ранее сообщалось, что украинские военные фиксируют маневры российских войск на юге нашей страны. Руководство захватчиков таким образом задумало ввести Силы обороны Украины в заблуждение, но не всем солдатам ВС РФ нравится такая идея.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне установили патриотические билборды от благотворительного фонда Support Kherson. Таким образом активисты поддержали временно оккупированные населенные пункты региона. На них упомянули, в частности, Олешки, Каланчак, Чаплинку, Скадовск, Новую Каховку, Голую Пристань, Новотроицкое, а также полуостров Крым.

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