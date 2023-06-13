'Россияне стреляют хуже моей матери': шведская эксдепутат рассказала об участии в войне в Украине. Фото

43-летняя шведка Каролина Норденгри с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину стала на сторону ВСУ. Она заявила, что военная подготовка россиян оставляет желать лучшего.

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Об этом стало известно из ее интервью изданию BILD. Каролина Норденгри сейчас служит в "Интернациональном легионе" ВСУ.

Она рассказала, что до начала войны она занимала должность в одном из комитетов Минобороны Швеции и строила свою политическую карьеру. Однако, вскоре после вторжения России в Украину, она приняла решение подать заявление на вступление в Вооруженные Силы Украины. Ее муж остался на родине.

"Меня нет уже давно, и он скучает по мне. Он всё понимает, но, конечно, беспокоится, потому что я сейчас участвую в наступлении", — говорит Норденгрип.

С детства Каролина питала страсть к военной службе, и в возрасте 15 лет она стала добровольцем в Военно-воздушных силах Швеции, где прошла военную подготовку. В настоящее время она активно участвует в военных действиях на передовой в Украине. Однако, наибольшую тревогу в ее сердце вызывает возможное непонимание со стороны соотечественников из-за языкового барьера, а также страх попасть в плен.

"Я бы предпочла умереть, чем оказаться в плену. Я не хочу попасть в их руки. К счастью, россияне стреляют хуже, чем моя мать", – заявила шведка.

Она уверена в победе Украины, но считает, что война не закончится в этом году.

"В целом быть женщиной в украинской армии — абсолютно не проблема. Забавно, что я тренирую солдат, отдаю им приказы, но как только хочу взять и понести что-то тяжёлое, они тут же подходят и помогают. Они проявляют особую заботу к женщинам", — рассказала Каролина.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат парламента Швеции от партии "Шведские демократы", 42-летняя Каролина Норденгрипп служит в рядах Интернационального легиона, входящего в ВСУ. Женщина имеет звание сержанта. Украину Каролина твердо поддерживала все время от 24 февраля 2022 года. Она неоднократно посещала нашу страну еще как депутат. И даже обзавелась патриотическим тату: украинским тризубом на предплечье.