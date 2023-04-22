Экс-депутат парламента Швеции подписала контракт с ВСУ. Фото защитницы

Экс-депутат из Швеции Каролина Норденгрипп подписала контракт с Вооруженными силами Украины. Теперь она будет защищать наше государство в рядах Интернационального легиона.

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Об этом 42-летняя Каролина сообщила в своем Instagram. Женщина признается: когда узнала о начале полномасштабного вторжения РФ, не сомневалась, что должна быть на фронте, она также обещает показывать миру, как дорого стоит свобода, которую борется сейчас Украина.

"После трех дней бюрократии стало понятно, что мне разрешили вступить в регулярную армию, много штампов сделано", – написала Норденгрипп несколько дней назад после постов об изнурительных проверках, получении разрешений и прохождении комиссий, ожидавших ее на пути в ВСУ.

Свое сообщение она сопроводила своим фото, где держит в руках контракт с ВСУ. На фотографии Каролина улыбается.

Бывший депутат парламента Швеции от партии "Шведские демократы", 42-летняя Каролина Норденгрипп отныне будет служить в рядах Интернационального легиона, входящего в ВСУ. Женщина имеет звание сержанта.

В интервью шведскому изданию Boras Tidning она рассказала, что твердо знала, что должна быть на фронте в Украине с первого дня полномасштабного российского вторжения.

"Для меня это было очевидно. Я никогда не колебалась. Я так много узнала об этой войне, когда была в составе комитета по обороне, что когда она началась, я сразу почувствовала, что должна внести свой вклад", – рассказала Норденгрипп.

Она также добавила, что ее семье осознать и принять это решение было гораздо труднее, чем ей сделать его.

Украину Каролина твердо поддерживала все время от 24 февраля 2022 года. Она неоднократно посещала нашу страну еще как депутат. И даже обзавелась патриотическим тату: украинским тризубом на предплечье.

Из поездок на фронт до подписания контракта у Каролины осталось немало фото, где она – в камуфляже и, очевидно, в полевых условиях. Каждое из них сопровождает сообщение, преимущественно – с восхищением героизмом воинов, противостоящих российскому нашествию 24/7, при любых условиях, в мороз и жару.

В одной из последних поездок, рассказала в своем Instagram Каролина, ее соседом в автобусе был ехавший в Бахмут украинский воин. Она видела, как мужчина обнимал своих детей, прежде чем проститься с ними. Слышала его рассказ, как он не спал в последнюю ночь, проведенную дома, чтобы подольше побыть с близкими – и наконец заснул, пока случайная спутница держала его за руку.

Тот разговор оставил в душе Каролины глубокий след. Она с гневом спрашивала, как нелюди, развязавшие кровавую войну в чужой стране, могут спокойно жить и дышать. И пообещала, что во что бы то ни стало будет напоминать миру, какую цену Украина платит сейчас за свою свободу.

"Не могла избавиться от мысли, насколько ужасно происходящее, и то, что люди, которые это сделали, могут существовать, а их близкие могут спокойно спать... Никогда не смогу с равнодушием на это смотреть и постараюсь как можно шире распространять информацию, чтобы об этом не забывали люди. И чтобы они не воспринимали свободу как должное", – написала Каролина.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Иностранный легион готов принять пилотов, знающих, как управлять F-16, и хотят помочь Украине.

Резников предложил иностранным специалистам, которые желают и умеют обслуживать иностранную военную технику, имеют соответствующие разрешения и доступ к документам, приехать работать в Украину.