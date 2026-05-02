Россияне точно понимали, что бьют по гражданским: Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы Херсона и Харькова. Видео

Россияне сознательно направили свои удары по гражданским в Херсоне, Харькове и других городах Украины. Такие атаки свидетельствуют о целенаправленной тактике террора против мирного населения.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его информации, все пострадавшие – гражданские, и российские военные это осознавали.

"Все пострадавшие во время атаки – гражданские, и россияне точно это понимали. Фактически такое жестокое сафари на людей ежедневно в наших прифронтовых и приграничных общинах. В Харькове дрон ударил по жилой многоэтажке. Были удары по энергетике на Николаевщине. Били также по Днепровской, Одесской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях", – отметил президент.

Только за одну неделю оккупанты применили против Украины 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиабомб и три ракеты. Зеленский подчеркнул, что такими массированными атаками страна-агрессор пытается перегрузить украинскую ПВО.

"Россияне пытаются массированными атаками перегрузить нашу ПВО, и поэтому поставки ракет очень важны ежедневно. И так же важно, чтобы давление на агрессора не ослабевало, потому что любые ослабления имеющихся санкций приводят лишь к пополнению российского кошелька, который они тратят на войну", – подытожил президент.

Напомним, Россия продолжает терроризировать обстрелами жителей Харьковщины. В Харьковском районе ночью оккупанты ударили дронами по частному сектору одного из населенных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!