Россияне ударили по Шосткинской общине в Сумской области: один погибший, четверо раненых

Вечером 14 июня россияне ударили по Шосткинской общине Сумской области. В результате атаки агрессора один человек погиб, еще четверо ранены.

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Об этом сообщили в ОВА. Отмечается, что страна-агрессор продолжает уничтожать гражданское население и инфраструктуру в регионе.

"Сегодня, 14 июня, враг нанес удар по Шосткинской громаде. Предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения разной степени тяжести. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставлена медицинская помощь. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

"Соблюдайте правила безопасности, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", – напомнили жителям региона в ОВА.

Всего за 14 июня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов. Под обстрелами оказались Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская и Шосткинская общины.

По состоянию на 21:00 14 июня 2024 года ситуация на пограничном такова:

– В Краснопольской громаде с территории РФ с вражеского БпЛА произведен сброс ВОГ (3 взрыва). Также были минометные обстрелы (5 взрывов).

– Миропольская громаде : враг бил из миномета (2 взрыва).

– В Юнаковской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).

– В Хотинской громаде враг сбросил на территорию общины 4 мины и совершил артобстрел (2 взрыва).

– В Шалыгинской громаде с территории РФ вражеский дрон совершил атаку. Также зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).

– В Великописаревской громаде враг вел минометный обстрел (3 взрыва).

Также сообщалось, что оккупанты дроном атаковали автобус с десятками человек на Сумщине. Пострадали три гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в Никополе на Днепропетровщине правоохранители разоблачили мародера. 35-летний ранее судимый злоумышленник ограбил пострадавшее от российских обстрелов городское кафе.

Напомним, ранее в этот же день оккупанты атаковали Станислав из беспилотников. Захватчики убили 54-летнего мужчину. Пострадал 44-летний мужчина. У него медики диагностировали контузию.