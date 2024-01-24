Россияне угрожают уменьшить финансирование ВОТ, если там недостаточно активно будут выбирать Путина

Москва пригрозила оккупационным "администрациям" временно захваченных территорий Украины урезать финансирование, если они покажут низкую явку на выборах президента России-2024. В регионы уже прибывают политтехнологи и волонтеры, цель которых – фальсифицировать процесс и создать имитацию полноценного голосования.

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Об этом 24 января сообщил на своем сайте Центр национального сопротивления. Напомним, что плановое "волеизъявление" российские власти назначили на март 2024 года.

Пропаганда покажет "поддержку Владимира Путина" на украинских территориях, временно захваченных противником. Хотя "ажиотажа вокруг этого фарса на ВОТ нет", отметила пресс-служба ЦНС.

Россияне, чтобы скрыть низкую явку, разрешили голосовать без паспорта России, по месту жительства и растянули выборы на три дня.

Также враг готовится к завозу бюджетников и организации "каруселей". Однако в Кремле уже предупредили гауляйтеров, что провал явки в этот раз приведет к снижению финансирования и к кадровым решениям.

Центр национального сопротивления призвал жителей ВОТ и дальше бойкотировать инициативы оккупантов и не сотрудничать с ними.

Как ранее писал OBOZ.UA, 22 января российские политики-оппозиционеры подали жалобу в ЦИК страны с требованием отказать диктатору Владимиру Путину в регистрации на выборах президента-2024. Они заявили, что у действующего главы РФ нет права идти на третий президентский срок подряд и пятый срок в общей сложности, а также указали на массовые нарушения избирательного законодательства.

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