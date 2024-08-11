Россияне уничтожили ракетой храм УГКЦ на Херсонщине. Фото

Российские оккупанты уничтожили ракетой маленький храм Украинской Греко-Католической Церкви в поселке Антоновка под Херсоном. 9 августа помещение едва не сгорело из-за сброса с вражеского дрона, а 11-го числа россияне "добили" ракетой.

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Об этом сообщил местный священнослужитель Игорь Макар в Facebook. "Сегодня [11 августа] наша маленькая церковка (парафии св. Киприана и муч. Юстины в пгт Антоновка) прекратила свое существование", – написал он.

Священник поблагодарил соседей и всех жителей Антоновки, которые в пятницу собственными силами потушили огонь и тем самым спасли здание. За ними сверху наблюдали дроны российских захватчиков, но украинцев это не испугало. Предотвратить ракетную атаку в воскресенье люди никак не могли, они были бессильны.

"Призываю всех людей доброй воли о молитве за Антоновку, которая находится на волшебной реке Днепр", – попросил Игорь Макар.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно представители Русской православной церкви выдали, что ядерное оружие можно освящать, потому что оно – "гарант мира".

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