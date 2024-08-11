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Россияне уничтожили ракетой храм УГКЦ на Херсонщине. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,7 т.
Захватчики обстреляли Антоновку

Российские оккупанты уничтожили ракетой маленький храм Украинской Греко-Католической Церкви в поселке Антоновка под Херсоном. 9 августа помещение едва не сгорело из-за сброса с вражеского дрона, а 11-го числа россияне "добили" ракетой.

Видео дня

Об этом сообщил местный священнослужитель Игорь Макар в Facebook. "Сегодня [11 августа] наша маленькая церковка (парафии св. Киприана и муч. Юстины в пгт Антоновка) прекратила свое существование", – написал он.

Как выглядел храм
Церковка УГКЦ в поселке Антоновка
Войска Российской Федерации обстреляли правобережье

Священник поблагодарил соседей и всех жителей Антоновки, которые в пятницу собственными силами потушили огонь и тем самым спасли здание. За ними сверху наблюдали дроны российских захватчиков, но украинцев это не испугало. Предотвратить ракетную атаку в воскресенье люди никак не могли, они были бессильны.

"Призываю всех людей доброй воли о молитве за Антоновку, которая находится на волшебной реке Днепр", – попросил Игорь Макар.

Последствия обстрела Антоновки
Разрушения
Враг атаковал Антоновку
Последствия обстрела
Россияне уничтожили ракетой храм УГКЦ на Херсонщине. Фото
Антоновка на карте

Как сообщал OBOZ.UA, недавно представители Русской православной церкви выдали, что ядерное оружие можно освящать, потому что оно – "гарант мира".

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