'Россияне зацепились за каналом': в ВСУ рассказали детали отражения атак врага возле Часового Яра

На сегодняшний день украинские военные контролируют почти весь Часов Яр. Однако оккупанты пытаются форсировать канал Северский Донец-Донбасс в восточной части города.

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Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время телемарафона. Он сообщил, что интенсивность боев во Часовом Яру остается стабильной.

По словам Трегубова, несмотря на постоянные атаки, возможности врага на этом направлении "несколько ограничены".

"Россияне зацепились в пригороде за канал Северский Донец-Донбасс. Украинцы контролируют фактически весь город и отбивают атаки, а россияне пытаются, во-первых, перейти канал, а во-вторых, пытаются атаковать уже известный комбинат огнеупорных материалов", – рассказал спикер.

Он также добавил, что уже несколько недель продолжаются ожесточенные бои в Торецке. По словам Трегубова, российские войска там увязли, они понесли значительные потери и оказались в затруднительном положении.

Однако ситуация сложна как для россиян, так и для украинских защитников, отметил спикер.

По словам Трегубова, за последние сутки ВСУ уничтожили 1029 оккупантов, 4 танка, 12 бронемашин и другое вооружение врага в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что бои севернее Часового Яра создают угрозу для Торецка. По его словам, враг устилает путь к полной оккупации этого города труппами своих солдат

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в районе Часового Яра продолжают постоянно атаковать, забрасывая позиции ВСУ "мясными" штурмами и применяя бронетехнику и дроны. Такая спешка выходит врагу боком, и хотя защитники Украины в меньшинстве, однако продолжают сдерживать противника.

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