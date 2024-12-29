'Враг в перенапряжении': в ВСУ заявили о спешке РФ на фронте, которая выходит оккупантам боком

Оккупационные войска России на фронте в районе Часова Яра продолжают постоянно атаковать, забрасывая позиции ВСУ "мясными" штурмами и применяя бронетехнику и дроны. Такая спешка дается врагу не просто, защитники Украины в меньшинстве, но сдерживают его.

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Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк. Он подчеркнул, что говорит в основном о области передовой и "серой зоны" между Бахмутом и каналом Северский Донец – Донбасс.

"Сейчас нахожусь на переднем крае Часовяровского фронта, там где держит рубежи наша 5-я ОШБр. Здесь враг постоянно пытается атаковать, год мы его держим. Это огромная "серая зона". Населенные пункты Ивановское и Клещиевка полностью уничтожены, враг там пытается накапливаться и атаковать", – отметил военный.

К примеру, по его словам, 27 декабря произошли редкие для этих мест механизированные штурмы: российские танки колоннами двигались в сторону позиций ВСУ и все были уничтожены.

В небе постоянно есть вражеские дроны, которые не дают сделать какое-либо перемещение днем или ночью. Движение бойцы могут осуществлять только в непогоду, как и проводить дистанционное минирование.

Однако Сиротюк отмечает, что сейчас нельзя сказать, что у врага во всем есть преимущество.

"У него только есть возможность бросать в "мясные" штурмы малые группы. А у нас проблема в том, что мы сражаемся три года без ротации и достаточного пополнения. В этой ситуации не столько сила врага, сколько наша слабость, а это человеческое пополнение, дает ему добывать определенные успехи", – объяснил военный.

Говоря об итогах года, он признал, что год был эффективен для захватчиков. А чтобы менять ситуацию Силам обороны нужно не переставать стрелять.

"Я чувствую, что враг в перенапряжении, то есть ему это так легко не удается. Россияне идут в эти атаки, практически все гибнут. Я не верю, что у них там безлимитный поток из "Мордора". Есть ощущение, что они спешат", – подытожил защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что войска РФ будут вынуждены оставить позиции в Курахово на Донетчине. В то же время бои севернее Часова Яра создают угрозу для Торецка – по его мнению, вероятно, враг сможет оккупировать Часов Яр уже в январе.

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