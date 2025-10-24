Россиянин с фамилией Буданов рассказал, как решил сдаться в плен и воевать за Украину. Видео

18-летний Никита Буданов подписал контракт с российской оккупационной армией, с намерением сдаться в плен украинским военным и вступить в Легион "Свобода России". После неудачной попытки попасть в Украину через Молдову, он прошел военную подготовку и попал на Донбасс, а затем сдался в плен.

Историю однофамильца главы украинской разведки рассказал проект "Хочу жить". В интервью Никита Буданов поделился, что сдался в плен во время выполнения второго боевого задания на Сумщине.

Подписание контракта и первая попытка попасть в Украину

Никита Буданов родился в 2006 году в Костроме. Он рассказал,что в 18 лет решил перейти на сторону Украины. После подписания контракта с оккупационным войском он планировал сдаться украинским военным и присоединиться к Легиону "Свобода России". Предыдущая попытка попасть в Украину закончилась для него депортацией из Молдовы из-за нехватки денег.

11 апреля он подписал контракт с российской армией. Впоследствии прошел курс подготовки в Воронеже, а затем на Донбассе. Никита рассказал, что попал в мотострелковые подразделения, после чего его перевели в 40-ю бригаду морской пехоты в Курской области.

Как попал в плен

По словам Никиты, во время первого боевого задания он должен был эвакуировать раненых. Парень выжил, но его подразделение понесло потери. Через день Никиту отправили на второе задание – штурм рощи на Сумщине.

Пройдя поле и попав под минометный обстрел, Никита Буданов решил сдаться в украинский плен. Он вышел на открытый участок с поднятыми руками, где его заметил украинский беспилотник.

Когда Никита попал в плен Сил обороны, связался с представителями проекта "Хочу жить" и рассказал, что хотел бы воевать на стороне Украины. Также юноша передал координаты российских позиций, которые собрал за время службы. По словам пленного, украинские военные относились к нему доброжелательно.

Мотивация оккупантов

Никита рассказал, что в армии страны-агрессора заметил много случаев пьянства и больших потерь личного состава, а сами оккупанты имеют низкий уровень мотивации. По его мнению, большинство солдат идут на фронт из чувства безысходности или с желанием заработать деньги.

Также пленный отметил, что из 100 военнослужащих его бригады, живыми осталось только 9 оккупантов и он.

О проекте "Хочу жить"

"Хочу жить" – это украинская инициатива Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, реализованная при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Цель проекта – предоставить российским военным возможность добровольно сдаться в украинский плен и гарантировать им безопасность в соответствии с нормами Женевских конвенций. Программа функционирует через горячую линию, Telegram-бот и официальный канал связи.

