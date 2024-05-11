Россиянин вывел украинских десантников из тыла врага: стали известны детали спецоперации ГУР 'Прапор'

В Украине с оккупированных территорий были возвращены два украинских военных и один российский перебежчик. Спасти украинских десантников помог именно военнослужащий РФ. Уникальная спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины состоялась в 2023 году и продолжалась несколько месяцев.

Дмитрий в прошлом русский солдат, воевал в так называемой "чеченской кампании", то есть знает цену русского лозунга "своих не бросаем". Именно поэтому он решил воспользоваться программой ГУР "Хочу жить". Однако Дмитрий пожелал не мирной жизни, а стать на сторону правды. И потому он теперь боец Легиона "Свобода России", воюющий на стороне Украины.

Это началось еще в начале 2022 года. Двое украинских военнослужащих ДШВ с позывными "Чопа" и "Малой" получили ранения и попали в больницу в Луганской области. Впоследствии на оккупированной территории мужчин спрятали местные жители.

В 2023 году через проект "Хочу жить" в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обратился российский солдат Дмитрий. Он выразил желание переехать в Украину вместе с семьей.

В ГУР решили объединить обе операции - возвращение украинцев и перемещение россиянина в Украину - в одну спецоперацию "Прапор". Прапор - потому, что Дмитрий был старшим прапорщиком у оккупантов.

Благодаря Дмитрию украинским военным удалось сделать поддельные документы. Дмитрий так же нашел и форму армии окупантов для них. Именно в таком виде трое мужчин пересекли 18 блокпостов.

Дмитрий говорит, что первая повестка в армию захватчиков пришла ему еще в декабре 2022 года.

"Я тогда не пошел. И в марте 2023 года вторую вручили, хотели мобилизовать или на контракт. Я выбрал контракт. Но не хотелось воевать на стороне России. Благодаря проекту "Хочу жить" удалось перейти на эту сторону и сделать что-то хорошее", - достаточно скромно говорит Дмитрий.

Десантники, спасенные россиянином, также в оккупации не сидели без работы. С самого начала они находились в связи с ВСУ, передавали координаты дислокаций противника и другую важную информацию.

Операцию по спасению и эвакуации украинцев и россиянина проводили спецподразделение ГУР, спецподразделение ВМС "Ангелы" и командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Они сделали фальшивые документы для десантников, разработали и передали эвакуационный маршрут и пароли для прохождения блокпостов.

Через несколько месяцев после этого оперативники военной разведки Украины провели спецоперацию по эвакуации семьи Дмитрия с территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года Силы безопасности и обороны Украины успешно выполнили сложную боевую операцию в нижнем течении Днепра, что привело к созданию тактического плацдарма на левобережье Херсонщины возле села Крынки. Эта уникальная операция стала неожиданным ударом для противника, из-за которого российские войска понесли серьезные потери – более подробно об этом читайте здесь.

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