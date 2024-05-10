'Уникальная операция': в ГУР и ССО впервые раскрыли детали создания плацдарма на левобережье Херсона. Видео

В августе 2023 года Силы безопасности и обороны Украины успешно выполнили сложную боевую операцию в нижнем течении Днепра, что привела к созданию тактического плацдарма на левобережье Херсонщины возле села Крынки. Эта уникальная операция стала неожиданным ударом для противника, из-за которого русские войска понесли серьезные потери.

Даже, несмотря на мобилизацию дополнительных сил и ресурсов, враг до сих пор не может восстановить свой контроль над этой прибрежной полосой украинской территории. О деталях этой уникальной операции рассказали в интервью LB.ua командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, офицер-спецназначение "Шаман" и командир сводной тактической группы 8-го полка "Бобер".

Эта операция была совместной работой различных отделений сил обороны и безопасности, в которой приняли участие значительное количество специально подготовленных лиц.

"И хотя она вышла не с первого раза, я откровенно говорю, но в общем операция действительно была проведена довольно круто. Мы совершили заход на территорию противника в межпозиционное пространство, сразу произошло несколько достаточно интенсивных боестолкновений с враждебными наблюдательными постами. Некоторые из них были почти в полном составе уничтожено или взято в плен", – рассказал офицер-спецназначение "Шаман".

Командир сводной тактической группы 8-го полка Сил спецопераций ВСУ с позывным "Бобер" рассказал, что в течение первого дня операции, во время столкновений, противник понес потери у 73 военнослужащих. Поскольку у противника проходила ротация и его десантная военная часть отправилась на Запорожье, на месте остались мобилизованные военнослужащие, которые были недостаточно осведомлены об обстановке.

"И на стыке позиций их батальонов, там, где мы начали работать, они были полностью дезориентированы. У них разряжались радиостанции, вода закончилась, они ее черпали из реки Конка. Поэтому когда уже начались боестолкновения, они не могли понять, откуда идут наступательные действия наших войск", – отметил Бобер.

Превосходство противника заключалось лишь в большом количестве артиллерии, которой они пытались атаковать. Однако, из-за лесистого характера местности, им не удавалось наносить эффективные удары.

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