В ВСУ показали, как с БМП Bradley уничтожают вражескую бронетехнику под Авдеевкой. Видео
Защитники Украины показали поражение российской техники на Авдеевском направлении фронта, где идут тяжелые бои. Вражеские бронемашины воины уничтожали из оружия, установленного на американской БМП Bradley.
Преимущество на поле боя в очередной раз продемонстрировали, в частности, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Видео было опубликовано 2 мая в ее официальном Telegram-канале.
"Американская техника здесь играет очень мощную роль, особенно – под управлением настоящих профи", – отметили военные.
Они уточнили, что кадры были сняты буквально в эти сутки, в ролик попала не вся операция по зачистке вражеской силы.
Известно, что оккупанты пытались штурмовать позиции Сил обороны, привлекая семь единиц бронетехники. Среди них было два танка и пять МТ-ЛБ.
Экипаж "Курта" второго механизированного батальона 47-й ОМБр на Bradley открыл огонь по колонне врага, сжег его технику.
Очевидно, что "бавовна" нанесла по крайней мере ранения тем захватчикам, которые успели высадиться в посадке.
Напомним, что боевая машина пехоты M2 Bradley создана на гусеничной платформе и предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты, ведения боя с машины и огневой поддержки бойцов во время высадки на поле боя.
Экипаж БМП составляет три человека: командир, наводчик и механик-водитель. Также БМП способна перевозить до семи десантников. В башне боевой машины установлен комплекс вооружения из автоматической 25-мм пушки М242 "Бушмастер", пулемета и пусковой установки ПТРК Toy. Из "Брэдли" бойцы могут вести огонь одиночными выстрелами и очередями.
Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из бригады "Стальная граница" отразили штурм оккупантов на Харьковщине. По вражеским транспортным средствам защитники били из 100-мм пушки.
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