Россиянина, вернувшегося из украинского плена, решили снова бросить на фронт: его экс-жена жалуется на "произвол"

Российского контрактника из Саратовской области Александра Романова, почти год проведшего в плену в Украине, решили снова отправить на передовую. Несмотря на то, что это противоречит Женевской конвенции, Министерство обороны РФ нашло способ обойти международные нормы.

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Россия не спешила возвращать участника "специальной военной операции" домой, а после обмена военного снова решили отправить на боевую задачу. Об этом сообщили журналисты "Можем объяснить", которые пообщались с бывшей супругой оккупанта Татьяной. Она также пожаловалась на "произвол" в российской армии.

По ее словам, после обмена военному не предоставили ни отпуска, ни медицинскую реабилитацию, а несколько месяцев переводили из одной части в другую.

Контрактник Романов в апреле прошлого года был объявлен пропавшим без вести. Спустя всего два месяца его родные узнали, что он находится в плену, а в сентябре это официально подтвердило командование. 30 декабря оккупанта среди других россиян обменяли на воинов Сил обороны Украины.

Однако по возвращении домой ему не разрешили даже навестить семью. Сначала его направили в Московскую область, затем в Луганск, где должны были провести медицинское обследование, но военно-врачебную комиссию он так и не прошел. В феврале его перевели в Курскую область, где он ожидает новой боевой задачи.

"В середине февраля – отправили в Курскую область. Там он ждет распределения, говорит, что скоро отправят на боевые задачи. Отпуск ему не дали – мы только по телефону смогли поговорить. Ему нужны отпуск и реабилитация", — рассказала жена оккупанта.

Согласно статье 117 Женевской конвенции, военнопленные после репатриации не могут снова участвовать в боевых действиях. Однако российское Минобороны пользуется тем, что конвенция не регулирует обмен здоровых военных, поэтому не увольняет их со службы даже по возвращении из плена.

Юристы отмечают, что РФ игнорирует международные обязательства, заставляя военных, переживших плен, снова отправляться на фронт без права на отдых или реабилитацию.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия не перестает применять тактику мясных штурмов по всей линии фронта в Украине. Для наступления на позиции ВСУ захватчики бросают в бой даже раненых, даже ходящих на костылях.

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