Россию накрыла волна преступлений "героев СВО": бумеранг ударил и по тем, кто молился на "защитничков"

На территории страны-агрессора с каждым днем растет количество преступлений, совершенных военнослужащими российских оккупационных войск. Большинство "отличившихся" – ранее судимые зеки, но есть и так называемые первопроходцы. Теперь люди в форме стали пугалом для россиян, причем и для тех, кто до сих пор яро поддерживает войну против Украины.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Кремль сказал молчать

Героизация оккупантов и запрет из Кремля на освещение их преступлений сыграла с россиянами злую шутку: после возвращения домой выжившие "защитники" взялись за соотечественников. Расскажем только о некоторых последних преступлениях, так как их очень много.

Бывший "вагнеровец", 42-летний Александр Кучкин, приехал в отпуск в Кемерово, но вместо общения с родными и нормального отдыха решил "заработать" легкие деньги. 19 мая оккупант постучался к пожилой женщине под предлогом попить воды, а затем нанес ей несколько ножевых ранений – и все для того, чтобы ограбить.

Но пенсионерка дала отпор – и "герой" сбежал. Пострадавшую женщину увезли в больницу, спустя время преступника задержали.

Выяснилось, что Кучкина завербовали в "Вагнер" в колонии, где он отбывал наказание за убийство, кражу, грабежи и наркотики. И он отправился воевать в Украину. После того, как оккупант получил ранение, летом 2024 года он заключил новый контракт – но уже с российским минобороны.

Еще один выходец из пригожинской так называемой ЧВК поставил на уши Уфу. 11 мая в коммуналке 43-летний Евгений Шадрин убил своего друга. После этого "разделал" тело приятеля и разложил в пакеты, но не избавился от них. Спустя неделю соседи пожаловались на невыносимый запах из его комнаты.

Приехавшие полицейские задержали Шадрина, который уже был неоднократно судим, в том числе за убийство. На свободе же он оказался, отслужив в "Вагнере".

На прошлой неделе еще один оккупант не слабо "взбодрил" жителей города Питкарянта (Карелия). Как выяснилось, пьяный военнослужащий РОВ открыл огонь по не понравившегося ему посетителю бара (в итоге тот скончался), а затем покинул заведение.

Когда полицейские выследили "героя" и попытались задержать, тот достал пистолет и начал отстреливаться на бегу. Затем забаррикадировался в своем гараже, откуда его в итоге и вытащили.

А в Татарстане задержали 37-летнего военнослужащего в/ч 41680 (1 Славянская бригада "ДНР") Альберта Нугманова – он изнасиловал 15-летнюю школьницу.

Ранее "освободитель" был судим за угоны, то есть за ненасильственные преступления. Как видим, на войне он обзавелся дополнительным жутким "опытом", который применил уже на территории РФ.

Настоящим претендентом на премию Дарвина (среди наиболее глупых смертей) стал оккупант, отмечавший 9 мая в городе Лосино-Петровский (Подмосковье).

Он вышел с другом покурить на лестничную площадку, захватив с собой... гранату. Через некоторое время в подъезде прогремел взрыв. В итоге "герой СВО" и приятель погибли, а их жены отделались легкими ранениями.

Тут, как говорится, без комментариев.

Новая фишка зеков

Тенденция к вербовке в российских зонах для отправки на войну в Украине не особо изменилась после первых преступлений вернувшихся с войны оккупантов. Минобороны страны-агрессора продолжает активно набирать пушечное мясо среди зеков, а те видят в подписании контракта шанс оказаться на свободе. Довольно призрачный, но тем не менее. Однако в последнее время участились побеги новоиспеченных "освободителей" – причем еще на территории РФ.

21 мая из Твери в Воронеж везли 18 заключенных, которые подписали контракт с МО. Их сопровождали двое сотрудников МВД и представитель военкомата. Ночью автобус остановился на заправке в подмосковных Химках и всех вывели "подышать".

Когда собрались ехать дальше, двоих не досчитались: 29-летнего Никиты Григорьева, осужденного за грабеж, кражу и распространение наркотиков, а также 41-летнего грабителя и убийцу Андрея Шкарина. Опасных преступников в итоге удалось задержать, но российское МВД до сих пор позорно молчит.

А ранее с военного полигона в Ростовской области "испарились" десять опасных преступников, двое из которых до сих пор в бегах. Все они подписали контракт в колониях, где сидели по тяжким статьям.

Но самое циничное то, что в социальных сетях россияне возмущены не преступной войной, а тем, что зеков "потеряли" непосредственно на территории РФ.