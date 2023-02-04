Россию нужно оккупировать, как когда-то гитлеровскую Германию, – офицер

После освобождения всех оккупированных территорий Украины необходимо начать процесс демилитаризации страны-террориста России, как это было с нацистской Германией, которая после Второй мировой войны несколько лет находилась в оккупации. Он должен быть применен на глубину не менее 200 километров от государственной границы Украины.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Никто не говорит, что надо поднимать украинское знамя над Кремлем, но сделать демилитаризованную зону на расстоянии 200-300 километров от нашей границы все же надо", – отметил он.

По словам офицера, такая мера необходима, по крайней мере, на время, "чтобы не допустить ситуации, когда через полгода или через год орки придут в себя и начнут совершать новые боевые действия на нашей территории".

В этом контексте Гетьман привел пример послевоенной Германии. "Что-то подобное было во время Второй мировой войны, когда Германия была временно оккупирована войсками союзников и были созданы определенные демилитаризованные зоны".

Офицер пояснил, что речь не может идти о том, чтобы украинская армия выступала в роли силы, которая будет осуществлять демилитаризацию. "Это не могут быть наши военнослужащие, которые оккупируют территорию и будут совершать определенные действия, которые могут квалифицироваться как военные преступления – то, что в настоящее время в Украине совершает армия России", – подчеркнул он.

По мнению Гетьмана, эту функцию могут выполнять голубые каски ООН.

"Этот международный вопрос, который может быть решен Организацией объединенных наций, ведь очевидно, что ООН нуждается, по меньшей мере, в реформировании – эта организация не смогла остановить большую войну, а именно для этого она и была создана", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в России обвинили Вооруженные Силы Украины в минометном обстреле Курской области. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района якобы зафиксировали 12 прилетов. Ранее РосСМИ обвинили украинский беспилотник в атаке на одну из крупнейших энергоподстанций Брянска.