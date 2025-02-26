Рота ударных БПЛА 'Фаворит' расширяет команду: нужны операторы дронов и высококлассные специалисты

Рота ударных дронов "Фаворит", являющаяся одной из ведущих в сфере боевого применения беспилотников, объявила о наборе новых операторов дронов и других специалистов. Об этом сообщает 24 канал.

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По данным журналистов, только в 2024 году подразделение уничтожило более 50 единиц вражеской техники и ликвидировало по меньшей мере 1000 окупантов. Эксперты отмечают высокую эффективность роты, благодаря использованию современных технологий, мобильности и нестандартных тактических решений.

Командир подразделения, известный спортсмен и спортивный функционер Денис Перч отмечает, что основу роты составляют бывшие профессиональные спортсмены, что обеспечивает высокий уровень дисциплины, выносливости и командной работы. Он также подчеркнул, что уровень обеспечения "Фаворита" является одним из лучших в ВСУ.

Подразделение действует на нескольких направлениях одновременно и участвовал в ключевых боевых операциях, в частности, в освобождении Харьковщины, обороне Бахмута, а также в боях вблизи Купянска, Лимана, Торецкая и на Запорожском направлении.

Подать заявку на поступление в роту можно через ее официальную страницу в Instagram и официальный сайт подразделения.