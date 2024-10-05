Ровно год назад армия РФ ракетой убила 59 мирных жителей Грозы под Купянском. Фото

Год назад, 5 октября 2023, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по селу Гроза Харьковской области. Тогда вследствие очередного российского теракта погибли 59 человек.

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Для убийства мирных жителей россияне применили баллистическую ракету "Искандер". Об этом в Telegram сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ракетный удар путинских захватчиков по селу в Купянском районе стал одним из многих военных преступлений России в войне против Украины. При этом руководство страны-террориста РФ пыталось цинично отрицать причастность к убийству мирных жителей.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что попытки представителей РФ отрицать это преступление или сфальсифицировать обстоятельства происшествия свидетельствуют о цинизме Кремля и пренебрежении нормами международного права. Также отмечается, что Россия регулярно использует террор, чтобы склонить Украину к капитуляции.

"Военная помощь Украине – единственный способ прекратить повторение подобных трагедий и оградить Украину от российского террора. Украина делает все, чтобы преступления России были признаны миром, а виновники получили справедливое наказание", – говорится в сообщении.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов напомнил, что российская ракета попала в кафе, где проходил поминальный обед за погибшим военным, которого перезахоронили в родном селе. Тогда жертвами путинских террористов стали 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик.

"Это были простые жители села: пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Вражеский удар по маленькому населенному пункту унес жизни целых семей местных жителей – в нескольких поколениях. 15 семей потеряли двух или более членов семьи", – сообщил глава ОВА.

К слову, в Организации Объединенных Наций сделали заявление по поводу удара российских оккупантов по селу Гроза Харьковской области, жертвами которого стали 59 людей. Там отметили, что ракету по местному кафе запустили российские вооруженные силы.

Напомним, российские войска 4 октября дважды атаковали Николаевскую область. Дневной артиллерийский обстрел пришелся по Галициновской общине, а уже вечером оккупанты ударили по Николаеву.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска терроризировали мирное население Харьковской области. Враг обстреливал населенные пункты прежде всего КАБами и FPV-дронами, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал.

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