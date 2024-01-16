РСЗО 'Кошмаромобиль': в ВСУ показали действенное изобретение, уничтожающее оккупантов. Фото

В Вооруженных Силах Украины показали, как украинские воины зимой используют на фронте новейшую "разработку" – "кошмаромобиль". Это мини-рективная система запового огня, компоненты которой установлены на пикап.

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Такая техника была создана для точечной огневой работы и поддержки действий пехоты. Фото опубликовали на официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ в понедельник, 15 января.

В сообщении говорится, что направляющие взяты из российских РСЗО "Град" и установлены на базу пикапа.

"Воины показали боевую работу реактивной системы залпового огня "кошмаромобиль", – отметили в пресс-службе Сухопутных войск.

Отметим, что "кошмаромобиль" – создали бойцы 56 Отдельной мотопехотной бригады совместными усилиями с волонтерами еще в мае 2023 года.

"Кошмаромобиль" чрезвычайно подвижен и компактен, почти неуловим для вражеских дронов, а при наличии точных разведанных, способен наносить удар по живой силе и технике противника. Это не большая и мощная система залпового огня, однако такие малые машины не дают врагу ни на миг расслабиться, ударяя в места, где захватчики этого никак не ждут", – рассказывали тогда украинские военные.

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