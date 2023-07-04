Руководил 'титушками' во время Революции Достоинства: в Москве на церемонии создания нового 'батальона' засветился 'авторитет' из Горловки

На "церемонии благословения" армянских наемников на состоявшуюся 1 июля в Москве войну против Украины заметили криминального авторитета из Горловки Армена Саркисяна. Он во время Революции Достоинства верховодил "титушками", которые калечили и убивали людей в центре Киева, в частности именно "группа Саркисяна" совершила убийство журналиста Вячеслава Веремия.

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В 2022 году Саркисян "переквалифицировался" на рейдерские захваты предприятий и мародерство на оккупированных территориях Украины и взялся за создание очередной российской ЧВК из числа заключенных. Преступника заметили на фотографиях из армянской церкви журналисты "Зеркала недели".

На фото с прошедшей 1 июля в Москве так называемой "церемонии благословения" армянского батальона "Арбат", который в составе российской армии будет воевать против Украины, заметили криминального авторитета из Горловки Донецкой области Армена Саркисяна.

Он в свое время организовывал группы "титушек", которые калечили и убивали людей в центре Киева во время Революции Достоинства, за что был объявлен Украиной в международный розыск.

"Армен Саркисян по прозвищу Горловский был одним из организаторов групп "титушек" во время Революции Достоинства. Тогда организованные им банды нападали и убивали людей. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия, за которое впоследствии осудили Юрия Крисина, совершила именно группа Саркисяна", – отмечено в сообщении.

Новый виток "карьеры" Армена "Горловского", по данным ГУР МОУ, начался после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он занимался мародерством и "отжимом" предприятий на оккупированных Россией украинских территориях, а также взялся за создание очередного российского ПВК из зеков.

"Новым "смотрящим" за тюрьмами на всей территории РФ и временно оккупированных территориях Украины стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище - Армен Горловский). Одним из главных направлений его деятельности определено создание новой "частной военной компании". Предусмотрено, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество "новобранцев". Образцом для проекта должна стать печально известная ЧВК "Вагнер". "Новобранцев" для ЧВК будут набирать в именно местах лишения свободы. "Проект" должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК", – рассказывали в ГУР в конце ноября 2022 года.

Разведчики также напоминали тогда о биографии Армена "Горловского".

"Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины", – сообщали в ГУР МОУ.

Местные СМИ несколько лет назад писали, что на Донбасс "Горловский" вернулся в 2016 году, тогда же он возобновил влияние в регионе. В Горловке Саркисян стал "теневым хозяином", там у него была сеть ресторанов и кафе, также он контролировал оставшийся в так называемой "ДНР" бизнес и куратором местной "власти". Причастен Саркисян также к открытию боксерских клубов, ставших "кузницей кадров" для криминальных группировок.

По данным военной разведки, финансировать новую ЧВК, которую поручили создать "Горловскому", вызвался российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, владеющий связанной с "Газпромом" компанией "Ташир холдинг", в которую входят и "Электрические сети Армении".

Карапетян также "засветился на упомянутой "церемонии" в армянской церкви.

Напомним, позорная "церемония благословения" армянского батальона "Арбат" на войну против Украины прошла в Армянской апостольской церкви в Москве. В этой же церкви в свое время "благословляли" армянский батальон имени Баграмяна, отличившийся зверствами против мирных грузин в Абхазии.

В новосозданную ЧВК, которую армянские "священники" благословляли на агрессивную войну и убийства украинцев, вошли проживающие на территории РФ армяне. Не исключено, что основу новосозданного батальона "Арбат" составили "арцахские" (карабахские) боевики, покинувшие территории после освобождения Карабаха Азербайджаном.