Румыния планирует открыть центр подготовки пилотов F-16: там будут обучать и летчиков из Украины

В ходе заседания Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT) был обсужден проект создания в стране центра подготовки летчиков для освоения навыков управления истребителями F-16. Этот центр предназначен для использования членами НАТО и странами-союзниками.

Видео дня

Об этом стало известно из результатов заседании CSAT. Учебный центр будет отвечать требованиям подготовки членов НАТО.

На заседании CSAT было рассмотрено участие Румынии в трансатлантическом проекте создания центра подготовки пилотов для оперирования самолетами F-16. Данный проект предполагает сотрудничество союзников, включая компанию-разработчика Lockheed Martin.

"Здесь будут учиться румынские пилоты, эксплуатирующие самолеты F-16, а впоследствии этот центр будет открыт для пилотов из стран-членов и партнеров НАТО, в том числе из Украины", – отмечается в сообщении.

Представители CSAT отмечают, что создаваемый учебный центр будет соответствовать требованиям подготовки членов НАТО и региональных партнеров, и таким образом, Румыния будет позиционироваться в качестве регионального лидера в области подготовки пилотов для самолетов F-16.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что одна из стран-партнеров обещала Украине начать обучение украинских воинов на современных западных истребителях F-16 еще в прошлом месяце, однако пока этого так и не произошло. Причиной задержки послужила ошибка в расчетах.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь упрекнул союзников, которые затягивают с началом обучения украинских летчиков на американских истребителях F-16. По его словам, до сих пор не создан график тренировочных миссий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня правительство Дании объявило о начале обучения украинских пилотов на самолетах F-16. В то же время, в Дании изменили запланированные сроки замены старых американских истребителей в их авиапарке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!