''Руслан – мой друг, поэтому я не могу промолчать'': NYT попала в скандал из-за публикации о воинах ВСУ на реабилитации

Ежедневная американская газета The New York Times попала в скандальную историю из-за публикации материала об украинских воинах, которые, пережив события на фронте, вынуждены проходить реабилитацию в Киевской психиатрической больнице. В частности, журналисты исказили информацию о легендарном сапере, Герое Украины Руслане Корнутиче.

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На это указал его друг – журналист и волонтер Андрей Боечко. На своей странице в Facebook он опроверг данные о защитнике, которые указаны в публикации иностранного издания (чтобы просмотреть фото, оскролльте новость до конца).

Журналисты рассказывают, что некоторые украинские военные проходят реабилитацию в Киевской психбольнице, которая во время войны перепрофилировала свою деятельность для помощи бойцам. По словам врачей, которые приводит издание, один боец даже месяц спустя после трагедии вообще не разговаривает.

"Их было четверо. Они сбили с неба российский беспилотник. Маленькая победа. Затем его обломки полетели вниз, куски рваного металла врезались в людей". Боец единственный, кто тогда выжил, и ему пришлось рядом с погибшими удерживать позицию всю ночь и на следующий день. С тех пор, как его нашли, он молчит", – говорится в фоторепортаже NYT с указанием, что "больницы в Украине не могут справиться с количеством психиатрических травм" военнослужащих.

Под этим, говорит Андрей Боечко, газета разместила фото легендарного украинского сапера, Народного Героя Украины Руслана Корнутича (позывной "Белый"), который с началом полномасштабной войны добровольно записался в батальон "Айдар". Известно, что мужчина родом из Тернопольщины, проживает в Киеве. До войны он преподавал на факультете искусства в Киево-Печерской академии и университете имени Б. Гринченко. В батальон пошел добровольцем, потому что имеет военное образование – он сапер. Ранее боец прошел через войну в Боснии.

"Младшему лейтенанту по имени Руслан снова и снова снится тот же сон: он ныряет в окоп, но это не окоп – это могила. Он редко навещает жену и детей. "Я хотел бы лечь в нору где-то и спрятаться", – говорит он"… Руслан до российского вторжения был учителем рисования. Теперь он не может избавиться от ощущения, что вот-вот случится что-то ужасное. В Бахмуте он командовал саперным подразделением и получил задание устанавливать мины перед украинскими позициями, управляя машиной с боеприпасами и людьми, туда-сюда, туда-сюда под обстрелом. Он справился, невероятно, но вот в чем парадокс: теперь этот опыт с ним все время. "Все ужасы Бахмута теперь начинают преследовать меня. Это был ад. Я живу в аду", – описали историю украинского воина в NYT.

В то же время Андрей Боечко отмечает, что журналисты NYT опубликовали ложь.

"Руслан – мой друг, поэтому я не могу промолчать, и должен опровергнуть эту всю чушь! Ни одному из врачей или журналистов он никогда такого не рассказывал", – убеждает он.

По его словам, в качестве волонтера он помогал подразделению Руслана с первого дня полномасштабной агрессии: передавали ему автомобили, шлемы, амуницию и все, что нужно было для работы. С самим бойцом встречались не менее десятка раз.

"Да, после двух месяцев в самом аду под Бахмутом, ему тяжело. Ранения и контузии еще никому не помогали в жизни. И Руслан – не исключение. Открылась старая травма после ранения головы, поэтому он действительно проходит лечение в психбольнице Киева. Но все, что написано в сообщении, не соответствует действительности", – подчеркнул Боечко.

Он добавил, что общается с Русланом едва ли не каждый день и тот не молчит. Кроме этого, после лечения мужчина планирует обучать саперному делу молодых воинов, потому что на фронт ему дорога уже закрыта.

"Свой долг государству он отдал. И не раз. За преданность и самопожертвование президент наградил Руслана Орденом Богдана Хмельницкого, его фото выставлено на Аллее Славы в одном из киевских парков, поэтому подобные сообщения дискредитируют воина, отдавшего за Украину свое здоровье! Очень прошу вас распространить сообщение и попросить иностранных журналистов не фантазировать. А Руслану пожелайте скорейшего выздоровления!" – подытожил Боечко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разгорелся скандал из-за интервью комбата 46-й ОАБр с позывным "Купол" изданию The Washington Post. Военный озвучил якобы статистику потерь в войне украинской армии, которую в Десантно-штурмовых войсках назвали завышенной, после чего комбата понизили, переведя на должность заместителя командира батальона учебного центра.

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