Спустя более чем два года полномасштабной войны против Украины России все еще удается продвигать свои нарративы в западных СМИ, подменять темы и искажать восприятие своей агрессии. Вражеская пропаганда обвиняет в определенных событиях Киев и сам Запад, а некоторые зарубежные медиа подхватывают такие кремлевские цитаты вместо освещения сущности ситуации.

Последним показательным примером стали публикации изданий BBC, The Guardian и CNN об ударах американским оружием по временно оккупированному Крыму. Как и кремлевские рупоры, они акцентировали внимание на пострадавших, которые в этот момент отдыхали на пляжах захваченного Россией украинского полуострова.

Речь идет о подтвержденном Министерством обороны Украины поражении российского Центра космической слежки и связи. Оно позволило Силам обороны обезвредить важную военную составляющую системы спутниковой связи и навигации, которая помогала оккупантам целиться, в частности, по гражданским целям в мирных городах Украины.

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В то же время ряд ведущих западных СМИ цитировали российскую сторону, которая подчеркивала на пострадавших. Немецкий обозреватель Юрген Наудит пристыдил коллег, напомнив, что росСМИ меняют свои сообщения, опровергая сами себя.

Сначала РФ заявляла, что сбила ракету ATACMS (силами своей ПВО прямо над крымским пляжем), но затем отказалась от этой версии и обвинила Украину в умышленной атаке.

"Одно правило всегда действует – россияне всегда лгут", – констатировал Наудитт.

Научный сотрудник Университета Осло в Норвегии и эксперт по боевым ракетам Фабиан Гоффманн обратил внимание журналистов на тот факт, что кадры на видео "совсем не похожи на целенаправленное нападение и очень четко видно, что это результат перехвата".

"Туристам повезло, что всего несколько бомб M74 сдетонировали вблизи пляжа, большинство – в воде. Иначе это могла быть кровавая баня", – написал он.

Со своей стороны журналист чикагского WGN Radio Джо Линдсли, ведущий ежедневные трансляции из Украины, показал в своем видеоролике в соцсети Х, как англоязычные СМИ, копируя российские заголовки, сконцентрировались на потерях людей, отдыхавших на суверенной украинской территории, захваченной Россией с 2014 года.

Вместо того, чтобы рассказать о сущности происшествия – обезвреживании стратегического военного объекта, позволяющего россиянам ежедневно убивать мирных жителей Украины, – западные журналисты заговорили словами российской пропаганды. Более того, они проиллюстрировали свои материалы фотографиями "убитых горем" якобы севастопольцев.

"Отрицательная история доминировала в заголовках. Вот как Россия руководит бездумными СМИ", – раскритиковал коллег Линдсли.

Он подчеркнул, что людей на пляже убили остатки российской ПВО, а не американское оружие, запущенное украинцами. Также добавил, что о пострадавших украинцах, которых россияне намеренно убивают в мирном Харькове, эти СМИ почему-то не упомянули.

"Где заголовки о гражданских, убитых россиянами в Харькове только несколько дней назад? Где заголовки об успехах украинцев в использовании точного американского оружия для поражения мест, откуда Россия атакует мирних людей?" – поинтересовался он у коллег.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента Украины отметили, что Крым – это оккупированная, чуждая России территория, где идут боевые действия, полномасштабная война. Поэтому там нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни".

Российское минобороны обвинило Вашингтон в причастности к ударам по Севастополю, поскольку они якобы были нанесены поставленными США ракетами ATACMS, запрограммированными американскими специалистами. В Государственном департаменте США эти упреки назвали "бессмысленными и гиперболическими".

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