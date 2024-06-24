В Крыму нет "пляжей" и "туристических зон": у Зеленского прокомментировали взрывы в Севастополе

Крым – это оккупированная, чужая для России территория, где идут боевые действия, полномасштабная война. Поэтому там нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни".

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Таким мнением поделился в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы в Севастополе 23 июня. Тогда ПВО российских войск сбила ракету прямо над пляжем, на котором находились люди.

Подоляк подчеркнул, что войну развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью.

"Крым – это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами", – написал представитель ОП.

Как сообщал OBOZ.UA:

– "Бавовна" посетила Севастополь около полудня 23 июня. Сигнал тревоги для населения оккупанты не включали.

– Военные аналитики изучили фото обломков ракеты, которую сбили над Севастополем. Они пришли к выводу, что в поселке Учкуевка на пляже упала не ATACMS. Это были обломки российских зенитных ракет "Тор", которые используются в противовоздушной обороне.

– В Институте изучения войны обратили внимание, что после инцидента в Севастополе российские "военкоры" начали критиковать своих же.

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