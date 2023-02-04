С 24 февраля из российского плена мы вернули 1762 украинцев и украинок, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за время полномасштабной войны с РФ из плена агрессора удалось освободить уже 1762 наших граждан. Сегодня домой вернулись еще 116 украинцев.

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Были освобождены рядовые и сержанты, а также два офицера. Об этом Зеленский сказал в субботу, 4 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Воины нашей армии, Национальной гвардии, теробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС. Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которых удерживают в российской неволе. И я счастлив каждый раз, когда это удается", – добавил он.

Глава государства поблагодарил всех, кто участвует в организации и проведении обменов пленными с Россией: весь Координационный штаб ГУР, начальника ГУР Кирилла Буданова, его заместителя Дмитрия Усова, руководителя ОП Андрея Ермака, исполняющего обязанности министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, главу СБУ Василия Малюка, уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца и всех остальных, кто помогал в этом деле.

"Конечно, стоит упомянуть Дениса Монастырского...Этот обмен готовился еще при его участии. И его гибель – действительно большая потеря для нашего государства", – отметил гарант.

Зеленский также выразил благодарность всем, кто помогает нашим гражданам после их возвращения из российского плена: тем, кто их лечит, восстанавливает документы и помогает решить проблемные вопросы.

"Это отражает главный смысл того, что мы делаем. Восстанавливаем и защищаем нормальность жизни наших людей в свободной стране", – говорит украинский лидер.

Президент сообщил, что подписал соответствующие документы, которые помогут защитить и очистить Украину от тех, кто на стороне агрессора. В частности, есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых обнаружено российское гражданство.

Также завтра Зеленский анонсировал очередной юридический шаг на выполнение санкционных решений СНБО.

"И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", – добавил он.

Глава государства также проинформировал об обстановке на фронте – ситуация там ужесточается. Оккупанты бросают все больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Особенно тяжело сейчас в Бахмуте, Угледаре, а также на Лиманском и других направлениях.

"Но сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших воинов решает все. Наша стойкость! Не какие-то попытки и планы России. А храбрость и решительность наших бойцов. Результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши Силы обороны. Внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство. Сохранить все элементы нашей стойкости – это гарантировать победу", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках масштабного обмена 4 февраля Украина вернула из российского плена 116 украинцев. В их числе защитники Мариуполя, Киевщины, Черниговщины, Донбасса и Запорожья, а также херсонские партизаны.

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