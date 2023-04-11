С честью и под аплодисменты: в Британии военные торжественно провели бойцов ВСУ после учений. Видео

Украинские бойцы продолжают проходить военные учения в передовых странах мира, чтобы впоследствии вернуться на Родину и зачистить Украину от оккупантов. В сети показали видео, как британские военные провели бойцов ВСУ.

Видео дня

Видео с прощанием военных выложили в Telegram-канале Obozrevatel.ua. В этот раз украинские бойцы проходили обучение в Великобритании. Впоследствии они отработают свои навыки, качественно истребляя врага на передовой.

На видео британские военные отдают честь нашим воинам ВСУ, возвращающимся в Украину после военных учений. Они стоят вдоль дороги и с аплодисментами провожают автобус с нашими бойцами, держа в руках украинские флаги.

Военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале комментируя видео, отметил, что зарубежные военные отдают честь нашим защитникам, ведь хорошо понимают, на чьих плечах сейчас лежит защита всего свободного Запада.

Британские военнослужащие провожают украинских товарищей по оружию, которые после обучения на территории Британии возвращаются в Украину.

Они знают, кто на самом деле сейчас защищает свободное Запад", – утверждает Цаплиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в минобороны Британии показали, как украинские бойцы овладевали танками Challenger 2. Бойцы уже вернулись в Украину для дальнейшей битвы с врагом.

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