В минобороны Британии показали, как украинские бойцы овладевали танками Challenger 2. Фото

Украинские военные прошли обучение на танках Challenger 2 в Великобритании. Бойцы уже вернулись в Украину для дальнейшего сражения с врагом.

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Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter. Пост сопровождался яркими фотографиями украинских защитников, которые овладевают вооружением Великобритании.

"Украинские танкисты прошли обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и вернулись домой, чтобы продолжить борьбу за свободу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские экипажи вернулись домой после обучения в Великобритании на танках Challenger 2, которые, как ожидается, будут использованы в контрнаступлении ВСУ. Британские военные в течение нескольких недель инструктировали своих коллег по эксплуатации этой бронетехники.

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