С какими болезнями глаз не мобилизуют во время военного положения в Украине: полный перечень

При принятии нового закона о мобилизации в Украине были внесены существенные изменения, касающиеся определения пригодности к военной службе. Одним из ключевых аспектов новшеств стал обновленный перечень заболеваний зрения, с которыми граждане не подлежат мобилизации.

Видео дня

Согласно новому закону, лица, ранее считавшиеся ограниченно пригодными, должны в течение 9 месяцев с даты опубликования закона пройти повторное медицинское освидетельствование. Комиссия на основе результатов определит их новый статус – либо "пригодный", либо "непригодный" к военной службе.

Болезни глаз, с которыми не мобилизуют

В категорию непригодных к военной службе с исключением из военного учета попадают лица со следующими офтальмологическими проблемами:

Тяжелые анатомические пороки век, орбиты или конъюнктивы, вызывающие значительные нарушения зрительных или двигательных функций обоих глаз.

Выражены заболевания всех частей глаза с частыми обострениями или прогрессирующим понижением зрения (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.).

Отслойка или разрыв сетчатки на обоих глазах.

Глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах.

Устойчивый паралич мышц глазного яблока с наличием диплопии.

близорукость или дальнозоркость более 12,0 диоптрий.

Слепота одного или обоих глаз.

Отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Некоторые лица с проблемами зрения могут быть признаны пригодными для службы во вспомогательных подразделениях, например логистических, медицинских, связных частях. К ним относятся люди со следующими нарушениями зрения:

Выраженные анатомические изменения век или орбиты с нарушением функций одного глаза или умеренно выраженные на обоих глазах.

Заболевание век, слезных путей или орбиты на одном или обоих глазах.

Патология глаза после успешного хирургического лечения.

Глаукома в начальной стадии на одном или обоих глазах.

Зрительные расстройства, вызванные болезнями мышц глаза, косоглазие при отсутствии диплопии.

близорукость или дальнозоркость в пределах от 6,0 до 12,0 диоптрий.

Астигматизм с разностью рефракции в двух меридианах более 3,0 диоптрий.

Острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5 или одного глаза свыше 0,5, а второго до 0,2.

К временно непригодным относятся люди, нуждающиеся в лечении после перенесенных острых болезней глаза или после хирургических вмешательств. Им предоставляется отсрочка до полного выздоровления.

Временно непригодными (требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей) люди с состоянием после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Лица, имеющие незначительные анатомические изменения или заболевания глаз, не влияющие на зрительные и двигательные функции, признаются полностью пригодными к военной службе. К таким относятся:

Офтальмогипертензия.

близорукость или дальнозоркость в диапазоне от 3,0 до 6,0 диоптрий.

Астигматизм с разностью рефракции до 3,0 диоптрия.

Дихромазия, аномальная трихромазия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время действия режима военного положения и общей мобилизации в армию наравне с другими военнообязанными мобилизуют и офицеров запаса. Мобилизация граждан, принадлежащих к этой категории, осуществляется на общих основаниях, имеют они право на получение отсрочки, если для нее есть основания.

– Некоторые категории лиц имеют право на пересечение границы в случаях, предусмотренных законодательством. Правила пересечения государственной границы украинцами утверждены постановлением Кабмина №57.