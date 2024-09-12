С какими болезнями костей, суставов и мышц не могут мобилизовать: разъяснение

В Украине военное положение и общая мобилизация снова продлена на 90 дней, начиная с 12 августа 2024 года до 9 ноября. В этот период мужчины призывного возраста получают повестки и могут присоединиться к Вооруженным силам Украины.

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В то же время есть категории людей, которых по определенным медицинским причинам не мобилизуют, даже во время военного положения. Подробнее о том, кого не будут призывать из-за заболеваний костей, суставов и мышц, читайте в материале.

Каждый военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая определяет его пригодность к службе.

Так, мужчины, потерявшие концовку из-за ампутации, считаются непригодными к военной службе. Это предусмотрено приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 г. № 402.

Непригодны к службе с исключением из военного учета также есть лица со следующими медицинскими состояниями:

двусторонние ампутационные культи верхних или нижних конечностей на любом уровне;

односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше верхней трети голени;

односторонняя ампутационная культя верхней или нижней конечности на любом уровне.

Мобилизация не проводится для лиц с определенными болезнями при условии, если эти заболевания повлекли за собой значительные нарушения функций организма или устойчивые и серьезные изменения:

инфекционные артропатии со стойкими нарушениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии с существенными нарушениями функций (ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические и псориатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные заболевания соединительной ткани с выраженными нарушениями (полиартериит узелковый, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, склеродермия, синдром Шегрена, болезнь Бехчета, эозинофильный фасци);

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие заболевания суставов с существенными нарушениями;

заболевание мышц, синовиальных оболочек и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии с выраженными нарушениями (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание переломов, стрессовые переломы, остеомиелит, болезнь Педжета и другие);

деформации и дефекты пальцев или конечностей с нарушениями функций;

заболевания позвоночника с существенными нарушениями (искажение, остеохондроз, спондилолистез, повреждение межпозвонковых дисков).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Отсрочка должна быть правильно оформлена в ТЦК и СП. Кроме того, ее необходимо обновлять каждые 90 дней.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, война сменяет украинский рынок труда, и бизнес постепенно адаптируется к новым реалиям – это привело к росту количества вакансий для ветеранов в 2024 году на 82%. Чаще всего им предлагают позиции менеджера по продажам, продавца-консультанта, грузчика и кассира.

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