С какими болезнями спины не могут мобилизовать украинцев в апреле: полный список

В Украине мобилизации подлежат мужчины 18-60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья. Если военнообязанный имеет определенные болезни, то его в ВСУ не заберут совсем или временно.

В зависимости от каждого конкретного случая основанием могут стать проблемы с позвоночником и в целом опорно-двигательным аппаратом. OBOZ.UA рассказывает, с какими болезнями спины не берут в армию.

Этот перечень содержится в приложении 1 к действующему Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Пригодность военнообязанных к службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК).

Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от мобилизации

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета или ограниченно пригодными (все определяется индивидуально) будут те, кто имеет:

– болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

– кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

– спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

– травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических – нервов S22, S24, S25, S32;

– переломы позвоночника на любом уровне;

– перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, – разрыв межпозвонкового диска;

– разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

– прогрессивный туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

– активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

– деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

– деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, синдромом сосудистых менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

– фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Не будут призывать в Украине даже во время действия военного положения граждан, страдающих тяжелыми формами артритов, если эти заболевания влияют на опорно-двигательную систему человека.

В частности, речь идет о:

– тяжелых формам артритов и артрозов, синдроме Фелти, ревматоидном васкулите, болезни Стилла, ревматоидном бурсите, псориатических и энтеропатических артропатиях;

– ювенильном артрите, подагре, подагре Шегрена, болезни Бехчета, диффузном эозинофильном фасците, что приводит к значительным нарушениям функций поврежденных органов.

Степень пригодности

Если гражданин страдает значительными нарушениями позвоночника и тяжелыми формами указанных в приложении болезней спины, его признают полностью непригодным для прохождения военной службы с исключением из воинского учета.

Если же проявления этих болезней ВВК оценит как умеренные, человека могут признать непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украине приняли законопроект №10313, фактически отменяющий статус ограниченно годных военнообязанных, призывников и резервистов. Эти люди обязаны будут пройти повторную военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев.

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