С начала года на Таврическом направлении оккупанты потеряли 212 танков, – генерал Тарнавский

С начала 2024 года только на Таврическом направлении войска Российской Федерации потеряли 212 танков. Оккупационная армия активно демилитаризируется защитниками Украины.

Результатами боевой работы в период с 1.01.24 по 20.02.24 в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" поделился командующий ОСГВ Александр Тарнавский. На своем канале в Telegram в среду, 21 февраля, он обнародовал видео уничтожения двух танков противника десантниками 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

Эти воины ликвидируют российские танки с помощью FPV-дронов, превращая их в металлолом, отметил Тарнавский.

На ролике видно, как две единицы вражеской техники атаковали два БПЛА десантников.

После первого удара над одним из танков начал подниматься дым. Второе попадание FPV-дрона было еще более ярким. Вероятно, боекомплект российского танка сдетонировал.

Как писал OBOZ.UA, за все время полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили уже 6516 танков ВС РФ. Со статистикой потерь врага, которую ведет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, можно ознакомиться по ссылке.

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