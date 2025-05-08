С начала 'перемирия' Путина на фронте произошло 117 боевых столкновений: какие направления сейчас самые горячие

С начала суток, когда, по словам российского диктатора Владимира Путина на фронте должно было начаться перемирие, по состоянию на 16:00 четверга, 8 мая, произошло 117 боевых столкновений. Оккупанты продолжают штурмы позиций Сил обороны Украины, горячее всего сегодня на Покровском направлении.

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Такие данные приведены в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, от циничных обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты: Стариково, Марьино, Миропольское, Новодмитровка, Петрушевка Сумской области.

Ударам КАБами подверглись районы населенных пунктов Новая Слобода, Бруски, Бояро-Лежачи Сумской области.

На Харьковском направлении ВСУ отбили две атаки врага, еще один бой продолжается.

На Купянском враг совершил три штурмовых действия неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. На 16:00 продолжается бой.

На Лиманском направлении армия оккупантов атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении защитники остановили два штурма в районе Белогоровки и Федоровки.

На Краматорском ВСУ отбили четыре попытки врага продвинуться вперед в районах Часова Яра и Курдюмовки.

На Торецком противник пять раз атаковал в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 41 попытку потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, девять продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополье, Привольное и Бурлацкое. Три боя на 16:00 продолжаются.

На Ореховском направлении воины Сил обороны отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.

На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении ВСУ отбили семь атак россиян. С начала суток противник нанес семь авиаударов, в целом сбросил по позициям украинских войск и населенным пунктам десять КАБов и совершил 149 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, информировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что несмотря на заявления Путина о якобы одностороннем перемирии на период с 8 по 10 мая, войска России продолжают масштабное наступление по всей линии фронта. По словам руководителя МИД, путинское "парадное перемирие" на самом деле оказалось фарсом.

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