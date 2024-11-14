С начала суток на фронте произошло 88 боеприкосновений: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала текущих суток на фронте произошло 88 боевых столкновений. Украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских оккупантов.

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Наибольшая активность врага наблюдается в Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 четверга, 14 ноября.

Враг совершает артиллерийские, ракетные и авиационные удары по украинским городам и селам, нанося значительные разрушения. Оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону в нескольких направлениях, но Силы обороны успешно отражают атаки. Сегодня под огнем русской артиллерии и минометов оказались общины населенных пунктов Новенькое, Новодмитровка, Бунякино Сумской области, а также Логи Черниговской области.

На Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Глубокого.

Оккупанты активно атакуют на Купянском направлении, где зафиксировано десять попыток прорыва в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща и других населенных пунктов.

На Лиманском направлении зафиксировано семь атак, в том числе на позиции вблизи Екатериновки, Тернов и Торского, а также авиаудары по Серебрянскому лесу.

На Северском направлении российские войска пытались найти слабые места в обороне украинцев вблизи Верхнекаменского. Однако все их попытки были напрасны, а два боеприкосновения завершились в пользу украинских сил.

Кроме того, на Краматорском направлении населенное место Часов Яр потерпело авиационный удар, в результате которого была повреждена инфраструктура.

Значительная активность врага наблюдается и на Покровском направлении, где российские оккупанты предприняли 14 попыток потеснить Силы обороны в районах Луч, Лисовка и Сухой Яр. Отразив восемь атак, украинские защитники продолжают держать оборону.

На Кураховском направлении зафиксировано 25 атак на позиции Сил обороны, в том числе в районах Берестки, Солнцевки, Ильинки, Новоселидовки, Зари, Дальнего и Константиновки. Восемнадцать попыток прорыва были отбиты, однако враг сверг управляемые авиабомбы на Романовку и Дачное.

На Времивском направлении россияне совершили восемь атак на наши позиции в районах Трудовое, Янтарное, Ровнополь и Новодаровка, а также нанесли авиаудары по нескольким населенным пунктам.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении враг дважды пытался штурмовать позиции вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, два раза атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Ранее в ISW рассказывали, что российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово. Российские наступательные операции в этом районе преследуют цель выравнивания линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донецкой области.