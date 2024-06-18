С начала суток произошло 113 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление на фронте

Заканчивается восемьсот сорок шестой день широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Горячей остается ситуация на Покровском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 18 июня 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что на фронте с начала суток произошло 113 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска помешали четырем атакам россиян в районе Волчанска. Отражение еще двух штурмовых действий врага в районах Волчанска и Липцев продолжается.

На Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши воины отразили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения продолжаются.

В Лиманском направлении враг 13 раз пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Грековки, Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества. 12 атак отбиты украинскими защитниками. Враг успеха не имел. Идет бой на локации Тернов.

На Северском направлении наши войска отразили 13 атак захватчиков вблизи Роздоловки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Ситуация контролируемая, потери территорий и позиций не допущены. Еще два боестолкновения в районе Верхнекаменского продолжаются.

В Краматорском направлении российский агрессор также активизировался. В течение текущих суток захватчики предприняли шесть попыток приблизиться к микрорайону Новый Часовой Яр, четыре из которых отбиты защитниками Украины. Два боевых столкновения еще продолжаются. Кроме того, враг проводит активные штурмовые действия вблизи Ивановского, Южного и Нью-Йорка, где в настоящее время продолжаются девять боев.

На Покровском направлении ситуация остается самой горячей, здесь количество вражеских штурмов достигло 37. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону вблизи Александрополя, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Новопокровского, Сокола и Карловки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника и стабилизации ситуации. Отражены 20 атак, еще 17 боев продолжаются. Предварительно потери агрессора за сегодня на этом направлении составили примерно 180 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены одна МТ-ЛБ, миномет, пушка, четыре авто, повреждены два танка россиян.

На Кураховском направлении три попытки врага вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Красногоровки не имели успеха. Еще четыре боя здесь продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны. Наши защитники уничтожают окупантов. С начала суток общие потери россиян составляют 86 человек. Уничтожен также автомобиль врага.

На Времивском направлении успеха не имели два штурмовых действия захватчиков вблизи Урожайного и Новодаровки.

Также потерпели неудачу две атаки оккупантов на Ореховском направлении – в районах Новоданиловки и Малой Токмачки.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки отменяли 1230 российских оккупантов. Также Силы обороны обезвредили 136 единиц военной техники и вооружение армии РФ, в том числе сбили крылатую ракету.

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