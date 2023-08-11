Из нескольких старых танков Россия собирает один, но их все еще очень много: какую угрозу представляет для ВСУ 'архаичный хлам'

Командование вооруженных РФ активно отправляет в зону боевых действий все более старой техники из советских запасов, окончательно попрощавшись с возможностью бросить против украинских воинов сотни "Армат", которым, как известно, "аналогов.нет" в мире.

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Последний яркий пример того, что в России что-то идет не по плану, стали обнародованы факты обеднения крупнейшей базы законсервированной советской военной техники 50-60 годов прошлого века – "Вагжаново" в Бурятии. Надо сказать, что этот объект значительно превосходит площадь двух десятков других известных баз хранения военной техники в РФ и занимает около 13 квадратных километров.

Из свежих спутниковых снимков Google Earth, которые обнародовали СМИ, следует, что Россия за время своего вторжения в Украину сняла с хранения на этом объекте почти половину старых советских танков и бронетранспортеров. Так, за пять месяцев до вторжения — в сентябре 2021 года — под открытым небом там находилось около 3840 единиц бронетехники. Через 8 месяцев войны – в ноябре 2022 года – на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года – около 2270. Таким образом, за это время из базы было вывезено 1570, или 40,8% единиц бронетехники. Причем большая часть (32%) ушла после объявления мобилизации в конце 2022 года.

OBOZREVATEL разбирался в том, почему сложилась такая ситуация и насколько подобная техника представляет угрозу украинской армии

Не все, что расконсервировали, пригодно для использования

"РФ действительно уже некоторое время активно выгребает машины из баз хранения. Из нескольких единиц старой техники – часто собирают только одну, но и это упирается в возможности их восстановления, – говорит эксперт по вооружениям Олег Катков. – На эту ситуацию необходимо смотреть гораздо глобальнее, чем просто брать одну, хотя и самую большую, базу. Например, необходимо обратить внимание на 1295 г. центральную базу хранения бронетехники армии России в Приморье. По сравнению с прошлым годом, снимки за июнь 2023 года показывают фактически полное исчезновение всех танков, находившихся рядом с боксами. И обе эти базы объединяет то, что сохранившиеся на них танки - это были Т-62, Т-55 и Т-54. Для восстановления они были направлены на бронетанковый завод, занимающийся их введением в действие. А это – 103 бронетанкового ремонтного завода под Читой. В июне 2023 г. его территория уже была заставлена техникой. Это и есть танки, которые транспортировали из Улан-Удэ и Приморья, но россияне столкнулись проблемой низкой пропускной способности самого бронетанкового ремонтного завода. Следует отметить, что по имеющейся информации, на свалках в РФ может находиться до 2,8 тысяч танков Т-54/55. Но речь идет не об адекватных базах хранения, а именно о свалках. Именно поэтому уменьшение даже на половину запасов техники на базах хранения не означает, что вся она сразу усилила российские вооруженные силы в зоне боевых действий", – подчеркнул Олег Катков.

Так или иначе, но десятки таких машин были замечены при перевозке как железной дорогой по территории России, так и на автомобильных тралах на временно оккупированных территориях юга Украины.

К слову, нечто подобное, хотя и в гораздо меньших масштабах, произошло и в контексте Украины. На днях информационное пространство потрясло новость о том, что неизвестный покупатель приобрел десятки Leopard для передачи украинцам. Но, как оказалось со временем, с полсотни Leopard 1, которые для Украины выкупил немецкий оборонный гигант Rheinmetall у бельгийской компании, почти половина из них уйдет на запчасти. Все потому, что эти машины в основном производились в 60-70-х годах и сегодня достаточно сложно их восстанавливать. Именно поэтому только 30 машин из 50 будут переданы на нужды ВСУ. Состояние других оказалось таким, что позволяет только разобрать их на отдельные узлы и агрегаты.

Опасный "металлолом"

В мае 2023 года Королевский институт оборонных исследований (RUSI) зафиксировал, что уже на тот момент старые Т-55 и Т-62 требовались россиянам именно как "штурмовые пушки", и в этой роли эти машины были эффективны.

Не так давно российские оккупанты впервые за время полномасштабного вторжения применили против ВСУ танк-камикадзе, базой для которого стал именно Т-54/Т-55. Корпус машины "нашпионили" 6 тоннами взрывчатки. Такие действия врага оказались неудачным, наши бойцы уничтожили этот танк-камикадзе в 100 метрах от своих позиций. Судя по всему, именно в этом случае россияне не использовали систему дистанционного управления, а просто заблокировали педаль газа кирпичом или чем-нибудь другим, чтобы танк просто сунул вперед по прямой линии. Но здесь следует иметь в виду, что у россиян могут быть системы дистанционного управления для танков советской разработки, первая апробация которых произошла еще с 1980-х годов и в дальнейшем они ими могут пользоваться.

В России заканчивается новая техника

"Все большее использование старых советских образцов – именно такой сценарий является для России неизбежным фактом на фоне нехватки новой бронетехники, а также достаточно ограничены реальные возможности бронетанковых заводов не только выпускать новые танки, но и восстанавливать старые, – комментирует этот факт Олег Катков. – При этом вряд ли следует рассматривать сценарий, когда модернизация Т-54/Т-55 будет проходить с широкой интеграцией современных прицелов, лазерных дальномеров и т.п., что значительно усиливает возможности техники. Хотя подходящие проекты в РФ были, например для Т-55АМ. Но технологические сроки этих программ, нехватка комплектующих, необходимых для производства и ремонта современных танков, указывают на то, что, скорее, эти танки получат лишь дополнительную защиту в виде блоков "Контакт" приваренных без учета возможностей ходовой части и двигателя. Можно долго дискутировать, что танк на поле боя остается танком, что Т-54 произведен где-то в 50-х годах – все еще боевая машина, но эта техника все же имеет большие технические ограничения. В любом случае речь идет о среднем танке, разработанном еще во время Второй мировой войны. Первый прототип Т-54 был готов и передан на испытания в январе 1945 года. То есть первая машина прошла заводские испытания еще в 1944 году, но их количество, которое Россия может использовать, дает возможность нашему врагу завалить зону боевых действий подобными машинами, что, конечно, проблема", – констатировал Олег Катков.

Восстановленные танки используют как артиллерию

Появление большого количества хотя и устаревших танков и артиллерийских установок связано с необходимостью россиян насытить большим количеством бронетехники линию своей обороны на оккупированных территориях. Старое и несовершенное, но его большое количество все равно тормозит продвижение сил обороны Украины", – говорит военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, в настоящее время наибольшее влияние украинские воины ощущают от артиллерии врага. Восстанавливать ее проще и быстрее, чем танки. Поэтому россияне снимают с консервации те же советские прицепные 152-мм пушки-гаубицы Д-20 и Д-30, а иногда встречается и Д-1 (образца 1943 года).

"Почему так? Потому что ВСУ своими действиями значительно уменьшили ее количество в зоне ведения боевых действий, – продолжает Александр Коваленко. – Да, за май-июль в среднем показатель потерь врага в артиллерии составил – 600 единиц. А предел компенсации этих потерь в РФ составляет – 200-300 единиц за тот же период. Поэтому эта старая техника встречается на фронте на каждой позиции. Что касается танков, то там такая же ситуация. Срок изготовления нового – три месяца, да и то при безупречном налаживании технологического процесса. На сегодняшний день у России с этим большие проблемы. Тот же Омский завод когда-то специализировался на производстве танков Т-80. Сегодня это предприятие только ремонтирует и модернизирует машины, ранее сошедшие с конвейера. Уралвагонзавод – выпускал Т-72, Т-90 – также акцент на восстановление. Потому они и расконсервируют советские запасы. Относительно того, как такую технику использую в бою, уже давно как таковых танковых дуэлей нет. Применяют их преимущественно как артиллерию. Выехали, отстрелялись, попали или не попали второе дело, главное – создать эффект огневого вала и хотя бы испугать", – констатировал Александр Коваленко.