С оккупированных территорий вернули еще двоих украинских детей: омбудсмен рассказал подробности. Фото

Украина вернула с оккупированных территорий еще двоих детей, похищенных государством-террористом Россией. Ими стали двое братьев – 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, мать обратилась в Офис омбудсмана лично с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы проработали обращение и положительный результат. Также дети посетили Центр защиты прав ребенка. Кирилл, находясь в Центре, нарисовал на доске флаг Украины и отметил, что очень любит свою страну. Такой патриотизм маленьких граждан восхищает!" – написал Лубинец.

Он добавил, что возвращая детей Офис работает по двум направлениям.

"Первый – это непосредственно возвращение ребенка в Украину, учитывая все риски и разработку конкретных шагов. Второй – это психологическая, юридическая, гуманитарная помощь ребенку, которого вернули, и его семье", – отметил омбудсмен.

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В рамках последнего направления удается реализовывать в сотрудничестве с БФ "Улыбка ЮА". Это организация, которая реализует комплексные программы поддержки взрослых и детей, пострадавших в результате войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина вернула еще девять детей, которых похитили российские оккупанты. Двух маленьких украинцев содержали на временно оккупированных территориях Украины, сейчас они снова смогли обнять своих родителей.