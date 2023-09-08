Украине удалось вернуть домой 9 украинских детей: Лубинец раскрыл подробности. Фото

Украина вернула еще девять детей, которых похитили российские оккупанты. Двух маленьких украинцев содержали на временно оккупированных территориях Украины, сейчас они снова смогли обнять своих родителей.

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Также среди освобожденных – подросток, которого захватчики обвинили в подрыве моста и месяц содержали в тюрьме, постоянно устраивая допросы. Подробности возвращения украинских детей рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Украине удалось вернуть домой 9 украинских детей! Истории этих детей – впечатляют. Я неоднократно отмечал, что каждое возвращение – как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания", – отметил Лубинец в сообщении от 8 сентября.

По его словам, двое из детей, которых сейчас удалось вернуть на подконтрольную территорию, долгое время находились на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас они наконец-то смогли обнять своих родителей, с которыми разлучили их оккупанты.

Также домой вернулся подросток, из которого захватчики пытались слепить "террориста".

"Также нам удалось вернуть на Родину парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали. Он прошел все круги ада, в частности, и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине", – рассказал украинский омбудсмен .

Он добавил, что из соображений безопасности большинство деталей по поводу того, как именно удалось вернуть украинских детей на подконтрольные территории Украины, разглашать нельзя. Однако, считает Лубинец, ничто не мешает причастным к освобождению маленьких украинцев поделиться радостью от их возвращения с украинским обществом.

Напомним, ранее Лубинец рассказал, сколько украинских детей уже усыновили в РФ. На данный момент известно о 386 таких случаях.

Также сообщалось, что накануне Дня знаний Украина вернула 11 похищенных Россией детей.