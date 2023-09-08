Украине удалось вернуть домой 9 украинских детей: Лубинец раскрыл подробности. Фото
Украина вернула еще девять детей, которых похитили российские оккупанты. Двух маленьких украинцев содержали на временно оккупированных территориях Украины, сейчас они снова смогли обнять своих родителей.
Также среди освобожденных – подросток, которого захватчики обвинили в подрыве моста и месяц содержали в тюрьме, постоянно устраивая допросы. Подробности возвращения украинских детей рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Украине удалось вернуть домой 9 украинских детей! Истории этих детей – впечатляют. Я неоднократно отмечал, что каждое возвращение – как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания", – отметил Лубинец в сообщении от 8 сентября.
По его словам, двое из детей, которых сейчас удалось вернуть на подконтрольную территорию, долгое время находились на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас они наконец-то смогли обнять своих родителей, с которыми разлучили их оккупанты.
Также домой вернулся подросток, из которого захватчики пытались слепить "террориста".
"Также нам удалось вернуть на Родину парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали. Он прошел все круги ада, в частности, и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине", – рассказал украинский омбудсмен .
Он добавил, что из соображений безопасности большинство деталей по поводу того, как именно удалось вернуть украинских детей на подконтрольные территории Украины, разглашать нельзя. Однако, считает Лубинец, ничто не мешает причастным к освобождению маленьких украинцев поделиться радостью от их возвращения с украинским обществом.
Напомним, ранее Лубинец рассказал, сколько украинских детей уже усыновили в РФ. На данный момент известно о 386 таких случаях.
Также сообщалось, что накануне Дня знаний Украина вернула 11 похищенных Россией детей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!