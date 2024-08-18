С первых дней встал на защиту Родины: на Харьковщине погиб солдат Александр Дробот из Краснограда. Фото

На войне за независимость Украины погиб защитник из Краснограда на Харьковщине Дробот Александр Александрович. С первых дней полномасштабного вторжения РФ он встал на защиту родного города, вступив к Красноградскуб терроборону.

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Об этом сообщили в Красноградском городском совете. Жизнь воина оборвалась в Харьковской области вблизи поселка Ветеринарное.

Стрелок 2 стрелкового отделения 2 стрелкового взвода 1 стрелковой роты в/ч А7287 солдат Александр Дробот погиб 25 июня 2024 года. До последнего он был верен военной присяге на верность украинскому народу и мужественно исполнял свой воинский долг.

Александр героически оборонял Родину, демонстрируя личный пример побратимам.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким по поводу непоправимой потери, всем сердцем разделяем вашу боль и печаль. Вечное уважение и память Герою!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на российско-украинской войне погиб защитник из Кременчуга Артем Скирда. Военный долгое время считался без вести пропавшим, и его родные до последнего верили в чудо. К сожалению, экспертиза ДНК подтвердила его гибель.

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