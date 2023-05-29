С первых дней встали на защиту Украины: двое Героев из Черниговщины погибли на Донбассе. Фото

В Черниговской области провели в последний путь двух защитников Украины, отдавших жизнь на свободу и независимость нашего государства. В боях с российскими оккупантами погибли воины Алексей Белявский и Сергей Бережной.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Черниговского областного ТЦК и СП. Прощание с Героями состоялось в воскресенье, 28 мая. Оба военных были родом из города Бобровица.

Как отмечается, военные погибли при выполнении боевого задания на Донбассе, их похоронили в родном городе.

Сергей Бережной защищал Украину в составе одного из подразделений воинской части А1815 на должности командира отделения одного из взводов. На фронт воин отправился в начале полномасштабного вторжения России. До войны он работал водителем.

Бережной погиб 20 мая, получив травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, в одном из населенных пунктов Донецкой области.

Алексей Белявский после школы учился в Нежинском агротехническом институте, работал водителем, позже стал дальнобойщиком. На фронт погибший Герой также отправился в первые дни полномасштабной войны. Служил в составе одного из подразделений воинской части А1815.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину вблизи населенного пункта Нескучное Донецкой области погиб солдат Ярослав Козерецкий с позывным "Ворон". Герой был родом из села Яблоновка Носовской громады на Черниговщине.

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