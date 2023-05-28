Был для родных настоящим солнцем: в боях за Украину отдал жизнь воин 'Ворон' из Черниговщины. Фото

В боях за Украину вблизи населенного пункта Нескучное Донецкой области погиб солдат Ярослав Козерецкий с позывным "Вороном". Герой был родом из села Яблоновка Носовской громады на Черниговщине.

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Печальное известие сообщили в Facebook Носовского городского совета. Боец был мобилизован 13 января 2023 года. Учился в Гончаровском учебном центре в составе I танковой бригады, после чего был передислоцирован на Восток.

"26 мая во время выполнения боевого задания, оставаясь верным военной присяге на верность народу Украины, Ярослав Козерецкий погиб вблизи населенного пункта Нескучное, Донецкой области", – говорится в сообщении.

В горсовете выразили соболезнование семье павшего Героя. У него осталась мама, гражданская жена и две дочери. О Козерецком вспоминают как о чрезвычайно добром, искреннем и открытом человеке.

"Он был для своих самых родных солнцем, которое согревало и оберегало. Он часто звонил, даже с "нуля". Последний звонок был вечером 25-го. А уже на следующий день был звонок от командира роты, который изменил за одну секунду всю жизнь целой семьи…" – сообщили в горсовете.

Напомним: западные СМИ сообщили, что ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в целом потеряли менее 15 000 военных. Разведывательные данные, распространяемые среди государств-членов Евросоюза, оценивают потери украинской стороны в 13 000 погибших.

В то же время по оценкам США, указанным в том же документе, Украина потеряла 17,5 тысяч военнослужащих на поле боя. В общей сложности потери Украины составляют от 124 до 131 тысячи воинов, включая погибших, раненых и пропавших без вести.

"В любом случае, это будет одна из самых кровавых войн на территории Европы", – отметили на полях Европейского саммита по обороне и безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в бою против российского агрессора погиб воин ВСУ Петр Бабак с позывным "Барбер". Сердце военнослужащего из Львовской области остановилось на фронте в Луганской области, где он выполнял боевое задание;

– в сети рассказали историю 28-летнего военнослужащего Романа Кушнира из Винницкой области, погибшего в бою на Донетчине всего через полгода после собственной свадьбы. Он встал на защиту Родины с самого начала полномасштабного вторжения России, до того, в 2019 году, проходил срочную службу в Воздушных Силах Украины;

– 23 мая пал в бою минометчик из Тернопольщины Василий Грабовский. Он погиб во время вражеского авиационного удара неподалеку от Кременной в Луганской области.

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