'Мечтам не суждено было сбыться': в сети рассказали щемящую историю защитника из Винницкой области, погибшего через полгода после свадьбы. Фото

28-летний военнослужащий Роман Кушнир из Винницкой области погиб в бою на Донетчине всего через полгода после собственной свадьбы. Он встал на защиту Родины с самого начала полномасштабного вторжения России, до того, в 2019 году, проходил срочную службу в Воздушных Силах Украины.

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Историю жизни и смерти любимого рассказала "Фактам" жена Героя, которая не успела насладиться семейным счастьем, Вероника Кушнир. Она вспоминает мужа как исключительную харизматическую личность, он всегда был заботливым и готовым прийти на помощь.

Во время срочной службы Роман зарекомендовал себя ответственным и серьезным. Военную присягу и курс молодого бойца он прошел в городе Василькове Киевской области, а срочную службу – в Одессе.

Кушнир уволился со службы в 2021 году. Пытался работать в разных направлениях, мечтал о большой семье.

Роман и Вероника планировали пожениться в октябре 2022 года, однако планы разрушила война. 25 февраля 2022 Роман добровольно и сознательно пошел защищать Родину от оккупантов. Простояв сутки в очереди в военкомат он был настойчив и непоколебим в своем решении: "Я иду туда ради вас, чтобы у вас все было хорошо".

Жена рассказала, что тогда Роман не думал о вознаграждении, он просто чувствовал обязанность защищать свое. Факт, когда ему сказали, что они будут получать заработную плату за службу, вызвал у Романа удивление. Он говорил: "Вы представляете, мне еще будут платить за то, что я пошел защищать свою Родину, свой народ?".

Кушнир находился в воинском звании "старшего солдата" и занимал должность стрелка-санитара 2 отделения 3 взвода оперативного назначения роты оперативного назначения спецподразделения "Ягуар".

Когда в июне 2022 года его отпустили домой всего на три дня – пара поженилась.

"Я одела красивое украинское платье, Роман был в военной форме. Мы устроили фотосессию, скромно отпраздновали роспись в кафе без музыки, и муж вернулся назад к побратимам. Ждала его с победой, однако прожить долгую и счастливую жизнь не суждено…" – грустно рассказала Вероника.

Она вспомнила, что 16 декабря 2022 года узнала, что в подразделении мужа снова есть потеря, а сам он не вышел на связь.

"Начала паниковать, потому что Роман всегда звонил, когда возвращался с задания. На следующий день я пошла в паспортный стол менять фамилию в паспорте – тут звонок и новость, что моего любимого уже нет. Погиб в результате танковых обстрелов 15 декабря в населенном пункте Спорное Донецкой области", – отметила Вероника.

Похоронили Героя в родном Тиврове Винницкой области.

"С тех пор жизнь превратилась в существование, лечит только работа. Каждые выходные езжу к своему Ромчику с цветами, чтобы помолчать, поплакать и еще раз рассказать, как мне не хватает его нежности и поцелуев…" – рассказала жена Героя.

Напомним: в боях за Бахмут в Донецкой области погиб 19-летний защитник Украины из Ривне Егор Муха с позывным "Грин". Боец служил в составе легендарного батальона "Волки Да Винчи". Оккупанты забрали жизнь Героя, когда он выполнял боевое задание.

Также в Бахмуте во время эвакуации раненых погиб военный медик Владимир Ипатов. Он родился в Виннице, был студентом фармацевтического факультета ВНМУ им. М. И. Пирогова. В том же вузе работал с 2012 года.

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