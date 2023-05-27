'Навсегда в строю': в боях под Бахмутом погиб 19-летний защитник из батальона 'Волки Да Винчи'. Фото

В боях за Бахмут Донецкой области погиб 19-летний защитник Украины из Ривне Егор Муха с позывным "Грин". Боец служил в составе легендарного батальона "Волки Да Винчи".

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Печальное известие сообщили на странице батальона в Twitter. Оккупанты забрали жизнь Героя, когда он выполнял боевое задание.

"Жизнерадостный и искренний – он был верен Украине до последнего вздоха. Грин навсегда в строю!" – написали побратимы погибшего воина.

Напомним: также в Бахмуте во время эвакуации раненых погиб военный медик Владимир Ипатов. Он родился в Виннице, являлся студентом фармацевтического факультета ВНМУ им. М. И. Пирогова. В том же вузе работал с 2012 года.

Ипатов пошел защищать наше государство от российских оккупантов после широкомасштабного вторжения добровольцем. Служил в 168-м батальоне винницкой 120-й бригады территориальной обороны. Погиб Герой 23 марта 2023 года во время эвакуации раненых в Бахмуте.

Также, защищая Украину от российских захватчиков, 21 мая в Купянском районе погиб Денис Садчук из Одесской области. Только 10 мая ему исполнилось 30 лет, дома воина ждали любимая жена и 4-летняя дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в жестоких боях под Бахмутом погибли пять добровольцев из Беларуси. Среди них был 49-летний основатель "Белого легиона" Мирослав Лазовский;

– также на войне с российскими оккупантами погиб снайпер из Волыни 48-летний солдат Гапонюк Николай Григорьевич. Отца не дождались домой три дочери.

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