Маленькая дочь не дождалась папы: в боях за Украину погиб защитник с Одесщины, получивший награду от Залужного. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков, 21 мая в Купянском районе погиб Денис Садчук из Одесской области. Лишь 10 мая ему исполнилось 30 лет, дома воина ждали любимая жена и 4-летняя дочь.

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В марте Герой получил награду главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". Подробности сообщили в городском совете Беляевки, где родился воин.

"Еще одно трагическое известие поступило в наш город. 21 мая во время выполнения боевого задания, защищая Украину и всех нас, погиб беляевец, 30-летний Денис Садчук. Без мужа и отца остались жена и четырехлетняя дочь. Искренне соболезнуем родным и близким по поводу невосполнимой потери. Это потеря и для всей Беляевской громады. Идут на небо Герои, настоящие мужчины, защитники, патриоты. При жизни Денис получил за свое мужество высокую награду от главнокомандующего ВСУ – "Золотой крест". Но война забрала славного сына Украины... Похоронят Дениса Садчука в городе Южноукраинск. А мы будем чтить память о нем. Слава Герою!" – отмечено в сообщении.

Денис Садчук родился в Беляевке Одесской области 10 мая 1993 года. Образование получал в Одесской академии пищевых технологий, после окончания учебы работал в сфере автообслуживания в родном городе.

В 2020 году Денис вместе с семьей переехал на малую родину жены, в город Южноукраинск Николаевской области.

В мае 2022 года он получил повестку и присоединился к 14-й танковой бригаде Вооруженных сил Украины. Местные СМИ пишут, что за 21 день Денис выучился на наводчика танка. Воевал в рядах танкового взвода 2 танковой роты в Харьковской области.

Там, в Купянском районе, Денис Садчук 21 мая погиб. Семье сообщили, что произошло это в результате попадания вражеского снаряда в танк, в котором находился Денис

"Хочу поблагодарить от всей семьи всех за поддержку за соболезнования, хочу сказать только одно: Денис Садчук – настоящий ГЕРОЙ, а, как известно, ГЕРОИ НЕ Умирают. Их переводят в другое подразделение, НЕБЕСНОЕ, где они и дальше продолжают оберегать и защищать своих близких. Так и ты, братишка, отныне будешь защищать свою дочь, жену и всех нас. Почивай с миром, и пусть того, кто выпустил тот вражеский снаряд, накажет судьба", – написал брат павшего воина Владимир, ранее служивший в рядах одного из десантных подразделений ВСУ и сейчас, очевидно, продолжающий защищать Украину.

Незадолго до смерти Денис Садчук получил награду главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". Ее вручают рядовым и сержантам, которые при отсутствии офицера взяли на себя командование подразделением.

Напомним, под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога Артем Сальник. Он отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны 26 апреля. Погиб воин в бою у населенного пункта Ступочки на Бахмутском направлении Донецкой области.

Первым о горькой потере сообщил отец Артема Анатолий Сальник. В городе он известен как фотограф. Однако с началом войны взял оружие в руки, чтобы защитить Родину от оккупантов, и продолжает это делать – отныне и за себя, и за сына, погибшего в бою.

А на днях стало известно о гибели молодого штурмовика Ивана Горенко, который неделю не дожил до своего 25-летия: в сеть попал его последний бой под Бахмутом.