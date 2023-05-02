С первых дней вторжения РФ встал на защиту Украины: в боях за Бахмут погиб защитник с Харьковщины. Фото

Защищая родную землю от российских оккупантов, погиб 39-летний воин Александр Шульжук с Харьковщины. Он стал в защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения России, участвовал в контрнаступлении Сил обороны и освобождении родной Харьковской области.

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Свой последний бой Герой принял 24 апреля в Бахмуте. Трагическое известие сообщили Великобурлукская громада и Червонохвыльский старостинский округ.

Александр Валерьевич Шульжук родился 4 июля 1983 года.

"С первых дней вторжения российского агрессора Александр с оружием в руках защищал родную землю. Вместе с побратимами из 229-го батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны активно участвовал в прошлогоднем контрнаступлении ВСУ, освобождал населенные пункты Харьковской области", – отметили в Великобурлукской громаде.

В последнее время воин участвовал в обороне города-крепости Бахмута. Там он принял свой последний бой.

"Погиб, героически отстаивая крепость Бахмут. Искренне сочувствуем маме Алле Афанасьевне и родным погибшего. До земли поклонимся матери погибшего Героя за то, что воспитала Патриота Украины и настоящего защитника. Помним каждого, кто положил свою жизнь за Украину, ее цельность и суверенитет. Прощание с Александром состоится 02.05.2023 г. в поселке Зеленый Гай, Великобурлукской ОТГ. Не забудем воина, не простим врагу. Отомстим и победим", – отметили в Червонохвыльском старостинском округе.

Односельчан павшего в бою воина призвали достойно провести Героя, отдавшего за Украину и свой народ самое дорогое: собственную жизнь.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб железнодорожник с Днепропетровщины. Иван Медведев из Синельниково до полномасштабного вторжения долго работал в локомотивном депо: сначала помощником, а потом машинистом.

Погиб воин еще 29 октября 2022 года на Донецком направлении, однако отдать ему последнюю дань уважения земляки и родные смогли только недавно.